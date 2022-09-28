Ученые: В цивилизации майя какао пили все 28.09.2022, 10:32

И пили постоянно.

До сих пор среди археологов преобладало мнение, что какао у майя было доступно только элите общества, в том числе членам королевской семьи. Оно использовалось при церемониях и ритуалах. И было практически недоступно простому народу, пишет techinsider.

Но исследование ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показало, что это не совсем так. Какао действительно использовалось при ритуалах, им действительно «поили» богов и его пили члены королевской семьи. Но как оказалось, не только боги и короли были любителями этого напитка.

«Долгое время считалось, что какао у майя было редким напитком. Теперь мы знаем, что это не так. Какао было роскошью, доступной для всех», — говорит Анабель Форд, ведущий автора работы. Она уже 40 лет изучает древний город майя Эль-Пилар.

Ученые анализировали 54 глиняных черепка. Все они были найдены при раскопках Эль-Пилара, расположенного между Белизом и Гватемалой. На черепках искали биомаркеры какао: кофеин, теобромин и теофиллин.

Анализ проводила кафедра химии и биохимии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Маттанья де Врис соавтор работы говорит: «Мы можем найти иголку в стоге сена, если мы знаем, как она выглядит; в этом случае мы искали совершенно определенную молекулу — биомаркер какао теобромин».

Выбирая керамику для тестирования, Форд и де Врис отдавали предпочтение чашам, из которых, вероятно, пили какао. Но для полноты эксперимента они решили проверить и горшки, и даже тарелки. И на всех видах посуды были найдены следы какао.

«Сначала это показалось неожиданным, — говорит Форд, — но горшки хорошо подходят для кипячения. Майя готовили какао точно также, как и мы сегодня. А на тарелках могли подавать блюда с соусами, содержащими какао». (Например, соус моле поблано многие любят и сегодня).

Все черепки были собраны не в районах «элитной застройки», а в тех местах, где жил самый простой народ. И какао было на столе едва ли не каждый день.

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