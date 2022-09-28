История еще одного белоруса, который стал украинским Героем Ольга Решетилова

28.09.2022, 10:34

1,584

иллюстрационное фото

С 2016 года Алексей Вещевайлов воевал в 72-й бригаде имени Черных Запорожцев.

Я давно-давно собиралась написать вам историю об Алексее Вещевайлове, белорусском гражданине в рядах ВСУ. И настоящем воине.

С 2016 года Алексей воевал в 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Воевал честно и достойно, как и многие другие военнослужащие. И я бы, возможно, никогда об этом не узнала, если бы в январе 2019 года Алексей не сделал одну глупость.

Ему очень надо было к родным в Беларусь, и в свой отпуск он к ним поехал. И понятное дело, не доехал. На границе Алексея арестовали белорусские кегебешники, обвинили в наемничестве и осудили на два с половиной года заключения.

Ко мне обратился его товарищ Юрий Рябой. Мы задействовали все возможные инструменты, чтобы освободить украинского военнослужащего. Но белорусы были непреклонны, согласно их законодательству участие в Вооруженных силах иностранных стран без согласия Беларуси - наемничество.

Единственное, чего нам удалось добиться при содействии тогдашнего главы ТКГ в Минске Леонида Кучмы - это перевод Алексея со строгача под контролем КГБ на поселение, где он отбывал наказание в относительно человеческих условиях.

В сентябре прошлого года после отбывания заключения Алексей вернулся в Украину, где его все это время ждала любимая девушка. А теперь уже - жена и мама его сыночка.

Но тут начались новые испытания. Гражданство Украины, о котором просил Алексей, предоставлять никто не спешил. Более того, Алексей рвался обратно воевать в свою бригаду, но разрешение на восстановление не давала военная контрразведка. Я даже 22 февраля по этому вопросу встречалась с начальником контриков, но 22 февраля уже всем было не до того.

Так и не дождавшись разрешения на восстановление в ВСУ, Алексей пошел воевать в Иностранный легион.

Вчера в Бахмуте Алексей погиб. За Украину, которую считал своей страной.

Еще год назад Алексей дал мне разрешение написать его историю публично, потому что он «теперь в Украине навсегда». Я все оттягивала, потому что всегда были дела более насущные, чем писать историю белоруса, который столько отдал Украине.

Теперь пишу. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы Алексей Вещевайлов получил гражданство Украины. Хотя бы посмертно. А его жена и маленький сынишка имели все гарантии и поддержку, которую заслуживает семья Украинского Воина.

Вечная Слава Герою.

Сделайте репост. Давайте попросим Владимира Зеленского отдать дань уважения Алексею Вещевайлову, белорусу, который «в Украине навсегда».

Ольга Решетилова, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».