Политзаключенный Игорь Олиневич объявил голодовку в знак протеста
- 28.09.2022, 10:41
Ранее он к такой мере никогда не прибегал.
Политзаключенный анархист Игорь Олиневич объявил голодовку в знак протеста против действий администрации тюрьмы, сообщила его мать. Ранее Игоря поместили в СИЗО в день его рождения 24 сентября.
«С 20 сентября в знак протеста против действий администрации тюрьмы он перестал принимать пищу. Требования его вполне конкретны, гарантированы законом, включая то, что жалобы его не отправляются по месту назначения», — написала мать Игоря Валентина Олиневич в «Фейсбуке».
Она отметила, что в связи с пониманием того, что «в стране не до законов», «наверное, у Игоря просто не было другого выхода».
«Никогда раньше Игорь не обращался к этой крайней мере и был против нее. Полностью представляет все последствия. Хорошо зная целостность его натуры и немногословность, очень тревожно.
P.S. Администрация тюрьмы не замечает этого», — написала женщина.