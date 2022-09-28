Политзаключенный Игорь Олиневич объявил голодовку в знак протеста 28.09.2022, 10:41

Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Ранее он к такой мере никогда не прибегал.

Политзаключенный анархист Игорь Олиневич объявил голодовку в знак протеста против действий администрации тюрьмы, сообщила его мать. Ранее Игоря поместили в СИЗО в день его рождения 24 сентября.

«С 20 сентября в знак протеста против действий администрации тюрьмы он перестал принимать пищу. Требования его вполне конкретны, гарантированы законом, включая то, что жалобы его не отправляются по месту назначения», — написала мать Игоря Валентина Олиневич в «Фейсбуке».

Она отметила, что в связи с пониманием того, что «в стране не до законов», «наверное, у Игоря просто не было другого выхода».

«Никогда раньше Игорь не обращался к этой крайней мере и был против нее. Полностью представляет все последствия. Хорошо зная целостность его натуры и немногословность, очень тревожно.

P.S. Администрация тюрьмы не замечает этого», — написала женщина.

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