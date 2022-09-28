«Мне неинтересно, закрывайте окна» 1 28.09.2022, 10:51

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Минчанка нашла выход, как не дышать дымом курящего соседа.

Похоже, мы выходим на новый виток борьбы некурящих с курящими. В прошлый раз жалобы и петиции массово создавали в 2019-м, закончилось все подписанием «антитабачного» декрета №2. Правда, документ хоть и отрегулировал список общественных мест, где нельзя курить, но никак не затронул частную собственность. Так что любители подымить у себя дома остались полноправными хозяевами положения: курить можно в туалете, на кухне, в комнате или на балконе — выбирай, где больше нравится. И вот как раз курение на балконе (или в окне) приносит больше всего конфликтов: повинуясь законам физики, дым одного «курца» поднимается в вышерасположенные квартиры, отравляя там жизнь.

Такие истории типичны для многоэтажек, разве что жильцы первого этажа могут быть более-менее спокойны. Спастись от чужого дыма очень сложно, но минчанка Анастасия, для которой это болезненная тема, попыталась найти выход, пишет onliner.by.

— Все началось примерно четыре года назад, когда сосед снизу стал ходить курить на балкон. Понятно, что лично против меня или моей семьи он ничего не имеет, но дым-то все равно попадает к нам в квартиру. А у нас двое некурящих взрослых и двое детей, у одного из которых астма.

Когда стало понятно, что курение на балконе вошло в систему, я сходила к соседу поговорить, объясняла, что мы буквально остаемся без свежего воздуха, ведь курит он далеко не раз в день, а если не пошел на работу, то это вообще жизнь от перекура до перекура. Передышки нам нет.

Или еще, например, в 22—23 часа мы готовимся отдыхать, проветриваем перед сном комнаты, а он как раз закуривает. В итоге дым залетает к нам в спальню, а потом еще дотягивается и до детской, — рассказывает Анастасия.

Минчанка говорит, что неоднократно пыталась договориться с курящим соседом с третьего этажа, правда, все беседы заканчивались ничем — мужчина отвечал в духе: «Хочу и курю, я у себя дома». И ведь по закону он прав: на своих балконах курить можно. Хоть целый день.

— Тогда я нашла, как казалось, выход. Попросила соседа, чтобы он в специальном чатике предупреждал, когда пойдет курить. И какое-то время все так и было. Правда, радовались мы недолго: пять дней, а потом сосед решил, что устал, ему это неинтересно и предупреждать он нас больше не будет. Мол, если что-то не устраивает, держите окна закрытыми.

И вот что делать? Как бороться? Почему четыре человека, которые не хотят курить и дышать дымом, вынуждены это делать. Я просила председателя товарищества собственников с ним поговорить — не помогает, обращалась за помощью к инспектору МЧС, он обещал провести беседу, но так и не доехал до нас.

Да, сосед поступает по закону и ничего не нарушат, когда курит на балконе. Но нам от этого не легче. Закон однобокий — он защищает права курильщиков, но никак не спасает тех, кто хочет у себя в квартире дышать свежим воздухом. Получается, одни курят в свое удовольствие, а у других вообще никаких прав, — переживает девушка.

Минчанка намерена снова поднять «табачный вопрос» и обратиться в госорганы с предложением усовершенствовать закон, чтобы все стороны могли наслаждаться своей жизнью.

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