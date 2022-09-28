«Ник и Майк»: Лукашенко дожали 28.09.2022, 10:55

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Хунта будет двигаться в кильватере русского военного корабля.

Самолет синепалого, похоже, сегодня может взять курс домой, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В целом, дожали. Тем не менее основой новой попытки наступления на Украину с белорусского направления станут российские войска, группировку которых планируется усилить в ближайшее время. Железная дорога уже готовится к более интенсивному движению составов военного назначения. Воинство хунты за исключением ЧВК и ССО имеет шансы некоторое время отсидеться в резерве. На случай, если придется «прикрывать спину».

Спину прикрывать придется в трех случаях:

1. Вовлечение в конфликт блока НАТО. Это возможно, если будет применено оружие массового поражения, в том числе тактическое ядерное.

2. Ответный удар ВСУ по объектам военной инфраструктуры при новой попытке наступления с «белорусского балкона».

3. Активизация партизанского движения - для защиты от внутренней угрозы.

В любом случае хунта будет вынуждена двигаться в кильватере русского военного корабля и усиливать свою собственную группировку от военной до потешной теробороны. Ухудшение для агрессоров ситуации на фронте только ускоряет самоубийственные тенденции в кремлевском бункере.

Оценивать вероятность ядерного удара по Украине не будем, но напомним, что такие сценарии рассматриваются достаточно давно.

Пока могилизации россияне в основном сопротивляются цветами и плакатами (хотя тот, что на могиле родителей Путина, - веселый). Но есть регионы, которые готовы полыхнуть. Внимательно наблюдаем за Дагестаном.

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