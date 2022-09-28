Бойцы ВСУ показали, как сбили два российских Су-25

Бойцы ВСУ показали, как сбили два российских Су-252
- 28.09.2022, 11:04
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Мощное видео «самолетопада» от военных бригады «Холодный Яр».
Украинские военные показали видео того, как сбивали два российских самолета Су-25 в Донецкой области.
Ролик опубликован в Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр.
«Вражеский самолетопад — два подтвержденных сбивания российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области», — говорится в подписи к видео.
Бойцы отметили, что в последнее время оккупационные войска РФ все чаще летают над украинскими позициями, однако ВСУ постоянно борются с присутствием оккупантов в небе.
«Так, точными выстрелами вчера и позавчера наши бойцы смогли поразить два самолета-Грача. Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков», — говорится в сообщении.