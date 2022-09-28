Ученые обнаружили новый таинственный объект в туманности Кошачий глаз 1 28.09.2022, 11:14

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Открытие может пролить свет на главный секрет звездного скопления.

Ученые давно предполагали, что туманность «Кошачий глаз» или NGC 6543, которая находится в созвездии Дракона на расстоянии в 3 тысячи световых лет от нас, таит в себе секрет. Он состоит в том, что в центре туманности должна находится не одна умирающая звезда, а двойная звездная система из звезд, которые закачивают свою жизнь. И теперь этому есть подтверждение, пишет Live Science.

Планетарные туманности представляют собой оболочку из газа, которая окружают умирающую звезду – белого карлика. Когда звезда, размером с наше Солнце приближается к моменту окончания своей жизни, то она выбрасывает в космос в результате впечатляющего взрыва свою внешнюю оболочку. Этот газ превращается в яркий и красивый пузырь вокруг центральной звезды. Эта звезда, хоть и умирает, но продолжает освещать окружающее ее вещество, которое принимает удивительные красочные формы.

Например, форма туманности NGC 6543 напомнила астрономам глаз кошки, а потому получила свое второе название – туманность «Кошачий глаз». Данная туманность считается одной из самых сложных по своей структуре и состоит из нескольких пузырей из газа, которые пересекают друг друга.

До сих пор ученые пытаются выяснить с чем связана такая странная структура этой планетарной туманности. Новое исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society может прояснить ситуацию.

С помощью данных наземных телескопов, которые показывают движение разных слоев газа в туманности, ученые создали первую в истории трехмерную модель туманности «Кошачий глаз». Новая модель показала существование идеально симметричных колец, расположенных по всей длине внешней оболочки туманности. Ученые считают, что такая симметрия могла появится только в результате двойного выброса энергии.

По словам ученых, когда звезда почти погасла, то в результате взрыва она выбросила в космос одновременно два потока очень плотного газа в противоположных направлениях. Но вместо того, чтобы оставаться на месте, эти потоки газа струи начали раскручиваться, как волчок, и оставили кольца газа вокруг звезды.

Но такие струи встречаются очень редко и их обнаруживали раньше только там, где находятся две звезды, которые вращаются вокруг друг друга. Поэтому ученые сделали вывод, что туманность Кошачий глаз когда-то была двойной звездной системой и в ее центре находится не одна, а две умирающие звезды.

«Такие потоки газа встречаются очень редко, а потому важно понять, как они помогают в формировании планетарных туманностей с очень сложной структурой. Это еще важно и потому, что наше Солнце тоже через миллиарды лет может стать планетарной туманностью», — говорит Райан Клермонт из Стэнфордского университета.

Ученые до сих пор точно не определили возраст туманности Кошачий глаз и считают, что она появилась примерно 1000 лет назад, хотя некоторые считают, что она старше и ей почти 2000 лет.

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