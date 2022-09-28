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В Вилейке сутки искали павлина, а потом ловили его по крышам домов

  • 28.09.2022, 11:23
  • 1,306
В Вилейке сутки искали павлина, а потом ловили его по крышам домов

Домой, судя по всему, птица не особо хотела.

Необычная история на днях приключилась в Вилейке. Как пишет региональное издание kraj.by, в воскресенье с частной территории убежал павлин. Искали птицу целые сутки, но это было не все. Птица пыталась скрыться от хозяев, и ее пришлось вылавливать по крышам домов.

В семье жительницы райцентра Натальи такой необычный питомец появился совершенно неожиданно: 17 сентября павлина по кличке Гоша сыну на день рождения подарил крестный. Пока павлин не привыкнет к новому дому, заводчики посоветовали Наталье держать птицу на привязи, однако это все равно не спасло от бегства. 26 сентября хозяйка обнаружила, что веревка порвана или переклевана, и отправилась на поиски. Искали павлина сутки, даже обратились в милицию, но на следующее утро пропажу заметили у соседей во дворе.

Правда, домой, судя по всему, птица не особо хотела и начала убегать, перелетая с одной крыши на другую. Поймать павлина удалось лишь на десятой. Теперь птицу привязали более надежно.

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