ВСУ усилили контрнаступление на северо-востоке и продвигаются по двум направлениям 1 28.09.2022, 11:26

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Данные британской разведки.

В последние несколько дней Украина усилила наступательную операцию на северо-востоке страны. Подразделения медленно продвигаются по осям на восток от линии рек Оскол и Северский Донец, где силы закрепились после предыдущего наступления в начале месяца.

Об этом сообщается в сводке британской разведки утром 28 сентября в Twitter Минобороны Британии. Отмечается, что российская армия, в свою очередь, начала более серьезную оборону, вероятно, потому что украинское продвижение теперь угрожает части Луганской области.

В британской разведке также указали, что ожесточенные бои продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. Россия продолжает свои попытки продвинуться к Бахмуту на Донбассе, несмотря на то, что она испытывает серьезное давление на своих северном и южном флангах. Вероятно, это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.

Напомним: в отчете Института изучения войны, опубликованном 28 сентября, сказано, что украинские защитники закрепились на восточном берегу реки Оскол, о чем свидетельствуют официальные данные об освобождении Купянска-Узлового. У Сил обороны есть успехи также возле Лимана на Донетчине.

В РФ подтвердили, что украинские силы продолжили наступление в направлении населенного пункта Таволжанка (примерно в 18 км к северо-востоку от Купянска-Узлового на восточном берегу реки Оскол) и заняли позиции к северо-западу от населенного пункта.

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