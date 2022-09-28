Новая стена иллюзий Путина 1 28.09.2022, 11:32

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Фото: Getty Images

Какую реальность Кремль создает для россиян.

После того, как Украина перешла в наступление, Россия сначала объявила, что больше не будет пытаться проводить «референдумы» на территории, которую она оккупирует в Украине. Потом, сразу после выступления Путина, эта политика резко поменялась, и было сказано, что «референдумы» будут проведены — более или менее моментально, незамедлительно, в условиях войны. Люди пытаются найти способ говорить об этой чепухе, не используя слово «референдум», которое в данном контексте является явно вводящей в заблуждение пропагандой, если не сказать больше, приводит статью американского историка Тимоти Снайдера «Новое время».

Лучше всего расценивать происходящее как медийное событие. Нет не только юридических оснований говорить о «референдуме», но мало фактических оснований говорить даже о «фиктивном референдуме». Фиктивное — это нечто сумбурное и плохо организованное, но оно хотя бы существует на самом деле. То, что предпринимает Россия, — не что иное, как медиа экзерсисы, призванные сформировать мнение людей об оккупированной Россией территории Украины.

Прежде всего, в принципе незаконно проводить референдумы во время вооруженного конфликта и под угрозой применения силы. И это достаточная причина, чтобы полностью игнорировать эти «медийные экзерсисы». Но это лишь внешняя часть проблемы. В случае их проведения референдумы действительно являются незаконными. Но надо быть осторожными: даже когда мы говорим «незаконный референдум», мы не совсем добираемся до сути вещей. Мы можем убедить себя, что какое-то голосование произошло с какими-то ошибками.

Но для проведения выборов нужна инфраструктура. Там нет этой инфраструктуры. Хотя мы, несомненно, увидим фотографии старушек, держащих в руках листки бумаги, репортерам неправильно говорить о «голосовании».

Более того: даже если бы у россиян действительно была инфраструктура для голосования, которой у них нет; и даже если бы они намеревались заставить людей на оккупированных территориях голосовать, чего они не делают; они не могли бы их проводить, так как они фактически не контролируют совокупность ни одного из регионов, на которых, как они утверждают, проходит голосование.

Никакого значимого голосования не было, и быть не могло. Реальная ситуация не имеет ничего общего с украинцами или с тем, как они могут голосовать. Это связано с ощущаемыми Путиным потребностями. Россия проигрывает войну, и Путину нужна новая стена иллюзий. Подобно тиранам везде и во все времена, он совершил фатальную ошибку, и поэтому его последнее действие — добиться того, чтобы она стала фатальной и для его собственного народа. Путину нужно направить в Украину российские резервы, и ему нужна история о том, почему он это делает — помимо того, что это из-за того, что его война была ошибкой, а Россия проигрывает. История состоит в том, что наступательная война России с целью уничтожить Украину на самом деле является оборонительной войной для защиты Родины. Для этой истории ему и нужны эти «медиа экзерсисы».

Путин знает, что большинству россиян на самом деле наплевать на Украину, она их волнует разве что в том смысле, что они наслаждаются войной по телевидению. Но война идет так плохо, что телевизионную версию становится трудно поддерживать. Путину нужно, чтобы некоторые россияне встали с дивана и начали воевать, и он объявил «частичную мобилизацию». Чтобы убедить русских мужчин воевать, а их семьи не бунтовать, он изменил свою характеристику войны. Когда-то это была «спецоперация», которая должна была уничтожить Украину за три дня. Сейчас идет грандиозная борьба по защите цивилизации и т. д. Но оборонительная война должна вестись на территории России.

Следовательно, Путин должен представить украинскую территорию, которую украинцы хотят вернуть, как территорию России, и, следовательно, ему нужны «медиа экзерсисы» для того, чтобы притвориться, что «референдумы» состоялись, и что люди в украинских регионах хотят присоединиться к России. Presto-chango-russo — волшебное русское превращение — желание тирана, несколько строк сценария на российском телевидении, несколько закодированных строк на сайтах российских СМИ — и территории становятся российскими! Эта жалкая постмодернистская импровизация не убедит никого, кроме России, и, возможно, даже не убедит самих россиян. Но теперь, когда Путин принял такое решение, необходимо продолжить работу со СМИ в поддержку его волшебных мыслей.

И российские СМИ просто объявят, что (примерно) 97% жителей Донецкой области хотят присоединиться к России, в Луганской — 96%, в Запорожской — 86%, в Херсонской — 80%. Эти числа будут придуманы, взяты из воздуха. Они уже есть в каком-то файле. Приводить эти цифры в сочетании со словами «референдум» или «голосовать» — не больше причин, чем верить моему заявлению, сделанному здесь, о том, что 97% жителей Бруклина желают присоединиться к Миссисипи.

Говорить о том, что такие цифры неправдоподобны, не имеет смысла, потому что они просто выдуманы. Когда мы уже знаем, что что-то выдумано, мы обычно не останавливаемся, чтобы пойти дальше и подумать, могли бы тем не менее поверить в это. Но да, вымыслы, представленные в «медийных экзерсисах», будут неправдоподобны. И это намеренно. Принцип работы российской предвыборной пропаганды заключается в том, чтобы солгать, когда все знают, что это ложь, а затем силой показать, что нет альтернативы тому, чтобы жить так, как если бы эта ложь была правдой. Так что мы получим северокорейские числа, потому что так работает эта система.

Так что эти медийные экзерсисы российских СМИ — абсурдны. Но они не смешны. Они просто непристойны.

А как насчет погибших? Как насчет более чем 100 000 украинцев, убитых русскими в Мариуполе? Как мы должны относиться к их «голосам»? Что можно сказать о более чем трех миллионах граждан Украины, насильственно депортированных в Россию, многие из которых сейчас находятся в лагерях? В регионах, где проводились эти медийные экзерсисы, Россия уничтожала город за городом. Везде, где Россия оккупировала территорию, она оставляет после себя братские могилы. Когда я был в Украине пару недель назад, я посетил одну из них, а также дома людей, которые потеряли членов семьи. Пока я был в Украине, украинская армия освободила большую часть Харьковской области, и теперь мы знаем о других массовых захоронениях, например, в Изюме.

Таков мир, в котором проводились медийные экзерсисы. Когда Россия утверждает, что подавляющее большинство украинцев хотят присоединиться к России, она утверждает, что украинцам нравятся братские могилы, украинцам нравятся пытки, украинцам нравится депортация, украинцам нравится, когда их дома разрушаются, а их города стираются с лица земли.

Продолжающиеся медийные экзерсисы российских СМИ («референдумы») — это просто непристойность. Когда российские СМИ объявят о выдуманных «результатах», Москва будет утверждать, что украинцы хотят отпраздновать продолжающийся геноцид, присоединившись к стране, которая его совершает. Такая попытка публичного унижения отвратительна. Экзерсисы российских СМИ — не что иное, как элемент продолжающихся военных преступлений России.

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