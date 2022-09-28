Белорус решил продать зимние шины и нарвался на мошенников 1 28.09.2022, 11:36

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Как жителя Барановичей пытались «развести» и что из этого вышло.

В редакцию Intex-press обратился горожанин Вячеслав, который рассказал свою историю, как его пытались обмануть мошенники, по каким нюансам ему удалось их вычислить и сохранить свои деньги. А также поделился личными советами, как не стать жертвой преступников.

Вячеслав выставил объявление о продаже зимней резины на интернет-площадке kufar.by поздним вечером. Долго ждать потенциальных покупателей, по словам горожанина, не пришлось. Сообщение от незнакомого человека пришло ему около 7 утра в WhatsApp.

– Я сразу заподозрил неладное, потому что переписка началась не на «Куфаре». И это уже первый звоночек, – поясняет Вячеслав. – Также насторожило то, что «покупатель» не стал расспрашивать про мой товар, не стал торговаться, а сообщил, что его «все устраивает, готов забрать прямо сейчас через куфар-доставку курьером».

Затем, по словам горожанина, «покупатель» подробно расписал, как работает доставка курьером, мол, «даже из дома выходить не придется, курьер приедет на дом», предложил оформить заказ и сразу рассчитаться. Также неизвестный сообщил, что доставку оплатит сам, а оплату произведет «через безопасную сделку на куфаре».

– Я согласился, и спустя пять минут мне скинули «левую» ссылку kufar.by. «Покупатель» сообщил, что заказ оплачен и мне нужно перейти по ссылке, чтобы подтвердить заказ и получить оплату на карту, – рассказывает Вячеслав. – Я перешел по ссылке. Там необходимо было ввести свое ФИО, адрес доставки и все данные банковской карты. Разумеется, ничего из перечисленного я делать не стал.

Но ради интереса, говорит горожанин, он решил продолжить диалог с мошенником: придумал историю, что параллельно написала девушка из Гомеля, которая тоже просит подтвердить заказ, но сверху доплачивает еще 50 рублей.

– И этот покупатель сообщает мне, что доплатит эти 50 рублей прямо сейчас, только чтобы я зимнюю резину «никому не продавал», – отмечает Вячеслав. – В ответ я скинул ему скриншоты статей Уголовного кодекса Беларуси: 205 – кража, и 212 – хищение имущества путем модификации компьютерной информации. И задал вопрос: стоит ли оно того, чтобы кидать людей? После этого меня заблокировали, удалили все фотографии, номер в WhatsApp, и наша переписка стала недоступна.

«Всегда рассказываю об уловках мошенников своим родным»

Мужчина говорит, что в милицию по этому поводу он не обращался, так как «многие говорят, что это бесполезно и сложно вычислить, кто это и откуда». Тем более, что он ничего не потерял и у него ничего не похитили. А все потому, что аккуратно и настороженно относится к подозрительным звонкам и сообщениям.

– Я много читал про мошенников в интернете и знаю самые распространенные схемы их работы. Они звонили мне не один раз, как и моим родным, пытаясь развести на деньги, – поясняет Вячеслав. – И каждый раз у них ничего не получалось, потому что я внимательно отношусь к таким звонкам и всегда рассказываю об уловках мошенников своим родным, чтобы они тоже были осторожными.

По словам горожанина, звонили ему и по Вайберу якобы из «Беларусбанка» с историей, что с его карты списывается большая сумма денег за какой-то товар в интернет-магазине.

– Я, увидев, что этот звонок поступил на Вайбер, сразу понял, что мне звонит не настоящий банковский сотрудник. Поэтому в ответ мошеннику сказал, что да, действительно покупаю товар. Он запнулся, удивился: «На 2 тысячи долларов покупаете?». Я снова подтвердил, что да, – рассказывает Вячеслав. – Мошенник пытался меня «разводить», объяснял, что товар покупают какими-то странными путями и с моей карты возможно хищение средств. В конце концов он понял, что я не поведусь, и сказал: «Поздравляю, вас сегодня не обманули!». Мне даже смешно стало от такой «заботы»! И в ответ ему сказал: «Поздравляю вас с тем, что вы ничего на мне не заработали».

Была еще какая-то девушка «из банка» с историей про кредит. Но и на этот обман, говорит горожанин, он не повелся.

«Хочу поделиться, как распознать обман»

Вячеслав отмечает, что в последнее время о подобных случаях сообщают едва ли не каждый день, жертвами мошенников становятся как пожилые, так и молодые люди, поэтому он хотел бы поделиться своими наблюдениями, как распознать обман и не пострадать от мошенников с другими жителями нашего региона.

– Вдруг кому-то это пригодится и поможет сберечь свои деньги, – говорит он.

По словам Вячеслава, первое, на что следует обратить внимание, если это интернет-площадка для объявлений, – переписка должна вестись исключительно в сообщениях на этой же площадке. Зачастую, говорит горожанин, мошенники начинают писать людям в Вайбере, Телеграме или WhatsApp.

– Также они сильно не заморачиваются и ничего не расспрашивают про товар, а сразу сообщают, что хотят у вас что-то купить. Вот прямо сейчас. Обычно покупатели так не делают и часто интересуются товаром, расспрашивают о каждой мелочи, а некоторые даже пытаются сторговаться, – поясняет Вячеслав. – Помимо этого, ни в коем случае нельзя переходить по каким-то левым ссылкам, которые вам присылает мошенник, и уж тем более – вводить какие-то свои личные данные и данные своих банковских карточек. Помните: если вам оплатили товар, не нужно где-либо подтверждать получение своих денег.

Если вам звонят, то, как советует горожанин, нужно обращать внимание на номера телефонов (могут быть иностранные) и не вести диалоги с незнакомцами. А также ни при каких обстоятельствах не сообщать свои личные и паспортные данные, номера или реквизиты.

– Если это банковский сотрудник, то вы всегда можете позвонить в банк по их телефонам, которые можно найти на сайте, и уточнить все возникшие вопросы, – говорит Вячеслав. – Если мошенники звонят и пугают, что «ваши родственники попали в ДТП», также стоит прервать разговор – сразу же позвоните своим родным и узнайте, все ли у них в порядке. С помощью таких простых действий вы сохраните свои деньги и не станете жертвой мошенников.

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