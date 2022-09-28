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Ученые: Самки плодовых мушек яростно сражаются за самцов

  • 28.09.2022, 11:46
Ученые: Самки плодовых мушек яростно сражаются за самцов

Это совершенно новый тип поведения для этих насекомых.

Ученые из Центра Шампалимо, Лиссабон предположили, что самки плодовых мушек дрозофил далеко не такие пацифистки, как обычно о них думают, пишет techinsider.

«Хорошо известно, что самки плодовых мушек проявляют агрессию, защищая пищу или территорию. Поэтому мы задались довольно неожиданным вопросом: "А как насчет спаривания?» Возможно, они конкурируют за партнеров, но каким-то более тонким образом, который до сих пор ускользал от нашего внимания», — говорит Мария Луиза Васконселос, ведущий автор исследования. - «И мы обнаружили у самок плодовых мушек новый тип поведения: агрессивное сексуальное соперничество».

Ученые поместили в замкнутую камеру двух девственных самок и одного самца. И стали наблюдать. Вначале самец поочередно ухаживал за обеими самками. На этом этапе никаких проблем не возникала. Но как только он начал совокупляться с одной из них, другая — напала на пару. Она била головой, стараясь попасть в заднюю часть самки, где и происходило главное действие.

«Когда два самца находятся в камере с одной самкой — они оба энергично ухаживают за самкой. Но когда начинается спаривание, "проигравший" никогда не нападает. Он продолжает ухаживать за самкой, даже если ей сейчас не до него», — поясняет Мария Васконселос.

Первоначальный результат удивил ученых, но это было только начало. «Мы хотели понять, какие именно обстоятельства привели к такому поведению. Было ли важно, что самки - девственницы?», — говорит Мигель Гаспар, соавтор работы.

Ученые протестировали набор экспериментальных условий и пришли к вывода, что все дело в ревности. Разочарованная самка начинает нападать, только в том случае, если самец сначала проявил к ней внимание, а потом ею пренебрег.

«Если самка-девственница войдет в камеру, когда пара уже спаривается, она никогда не нападет», — сказал Гаспар.

Самки, которые недавно спарились, не проявляют агрессии, даже если самец сначала ухаживал за ними обеими, но затем решил от одной отказаться.

«Спаривание вызывает ряд физиологических изменений у самок, которые сильно влияют на их поведение», — поясняет Гаспар. — «Если девственницы становятся агрессивными, то спарившиеся самки к совокупляющейся паре относятся довольно равнодушно».

Мария Васконселос говорит: «Эти результаты дополняют растущее количество доказательств того, что самки плодовых мушек демонстрируют богатое, сложное поведение, которое чувствительно к социальным, экологическим и внутренним состояниям. Теперь мы можем использовать обширные генетические и молекулярные инструменты, доступные в исследованиях дрозофил, для изучения нейронных основ этого нового вида поведения».

Характер нейронных сетей у дрозофил во многом напоминает сети млекопитающих и человека. Возможно, понимание нейронных механизмов у плодовых мушек, поможет что-то прояснить и в поведении людей.

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