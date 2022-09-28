Ученые: Самки плодовых мушек яростно сражаются за самцов 28.09.2022, 11:46

Это совершенно новый тип поведения для этих насекомых.

Ученые из Центра Шампалимо, Лиссабон предположили, что самки плодовых мушек дрозофил далеко не такие пацифистки, как обычно о них думают, пишет techinsider.

«Хорошо известно, что самки плодовых мушек проявляют агрессию, защищая пищу или территорию. Поэтому мы задались довольно неожиданным вопросом: "А как насчет спаривания?» Возможно, они конкурируют за партнеров, но каким-то более тонким образом, который до сих пор ускользал от нашего внимания», — говорит Мария Луиза Васконселос, ведущий автор исследования. - «И мы обнаружили у самок плодовых мушек новый тип поведения: агрессивное сексуальное соперничество».

Ученые поместили в замкнутую камеру двух девственных самок и одного самца. И стали наблюдать. Вначале самец поочередно ухаживал за обеими самками. На этом этапе никаких проблем не возникала. Но как только он начал совокупляться с одной из них, другая — напала на пару. Она била головой, стараясь попасть в заднюю часть самки, где и происходило главное действие.

«Когда два самца находятся в камере с одной самкой — они оба энергично ухаживают за самкой. Но когда начинается спаривание, "проигравший" никогда не нападает. Он продолжает ухаживать за самкой, даже если ей сейчас не до него», — поясняет Мария Васконселос.

Первоначальный результат удивил ученых, но это было только начало. «Мы хотели понять, какие именно обстоятельства привели к такому поведению. Было ли важно, что самки - девственницы?», — говорит Мигель Гаспар, соавтор работы.

Ученые протестировали набор экспериментальных условий и пришли к вывода, что все дело в ревности. Разочарованная самка начинает нападать, только в том случае, если самец сначала проявил к ней внимание, а потом ею пренебрег.

«Если самка-девственница войдет в камеру, когда пара уже спаривается, она никогда не нападет», — сказал Гаспар.

Самки, которые недавно спарились, не проявляют агрессии, даже если самец сначала ухаживал за ними обеими, но затем решил от одной отказаться.

«Спаривание вызывает ряд физиологических изменений у самок, которые сильно влияют на их поведение», — поясняет Гаспар. — «Если девственницы становятся агрессивными, то спарившиеся самки к совокупляющейся паре относятся довольно равнодушно».

Мария Васконселос говорит: «Эти результаты дополняют растущее количество доказательств того, что самки плодовых мушек демонстрируют богатое, сложное поведение, которое чувствительно к социальным, экологическим и внутренним состояниям. Теперь мы можем использовать обширные генетические и молекулярные инструменты, доступные в исследованиях дрозофил, для изучения нейронных основ этого нового вида поведения».

Характер нейронных сетей у дрозофил во многом напоминает сети млекопитающих и человека. Возможно, понимание нейронных механизмов у плодовых мушек, поможет что-то прояснить и в поведении людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».