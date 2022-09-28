«Один снаряд – и у нас восемь раненых» 1 28.09.2022, 11:52

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Попавший в окружение оккупант попросил отца скрываться от мобилизации.

Один из российских оккупантов признался, что украинская армия продолжает наносить мощные удары по захватчикам. Поэтому солдат попросил своего отца любым способом уклониться от мобилизации, чтобы не погибнуть на войне в Украине.

Аудиоперехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны. На записи слышно, как россиянин рассказывает отцу о том, как попал в окружение ВСУ.

«Нас вчера, так скажем, раз***али очень сильно. Восемь человек уехало без ног, без рук. Все живы, но ранены, восемь человек у нас забрали вчера. Неизвестно, что происходит, говорят, что мы то ли в окружении, то ли х**н пойми где. Сейчас непонятная хе**я происходит», – пожаловался оккупант.

Поэтому он просил отца не идти воевать: «Мобилизация мобилизацией, пап, понимаешь, вчера три снаряда, и третий восьмерых забрал, понимаешь?»

Однако отец дал понять, что не собирается сопротивляться решениям российской власти. «Если принесут повестку, уже ничего ты не решишь», – сказал он.

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