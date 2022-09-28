Белорус спрятал в носках более 60 тысяч долларов и поехал в Польшу 28.09.2022, 12:00

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На границе его ждал «сюрприз».

Польские инспекторы на пограничном переходе в «Бобровниках» зафиксировали две попытки ввоза в Европейский Союз значительной незадекларированной суммы валюты. В обоих случаях деньги провозили граждане Беларуси, сообщает «Авто Гродно».

После тщательного досмотра мужчин, у одного мужчины в багаже с носками нашли 60 000 долларов США и 5 000 евро, а у другого – 31 000 долларов США и 50 000 евро.

За попытку незаконного провоза через границу большой суммы иностранной валюты белорусов оштрафовали. Первый мужчина получил штраф в 8 000 злотых (1 600 долларов США), второй – 15 000 злотых (3 000 долларов США).

Лимиты недекларированного провоза наличных денег в страны Евросоюза

Польская сторона напоминает, что лицо, перевозящее более 10 000 евро (а также эквивалент этой суммы в другой валюте) при въезде или выезде из Европейского Союза, должно сообщить об этих денежных средствах сотрудникам Таможенно-налоговой службы или Пограничной службы.

Таким образом, первый мужчина превысил этот порог на 55 000 евро, а второй – на 70 000 евро.

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