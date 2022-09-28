«Кубанцы идиоты»: «котел» для войск РФ в Лимане захлопывается 28.09.2022, 12:04

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Оккупантов выбили из еще одного населенного пункта.

Стало известно, что оккупанты под Лиманом отступили из поселка Колодцы. Украинские силы уверенно формируют «котел» для вражеской группировки на севере Донецкой области, сообщает dialog.ua.

Российские пропагандисты паникуют, что российские войска собственноручно организовали себе окружение, вовремя не покинув территорию.

Пропагандисты называют своих военных «идиотами», отмечая, что теперь у них два пути: смерть или плен.

Новая обнародованная карта боевых действий показывает, что ВСУ выбили врага из Екатериновки, Нового, Зеленой Долины, Шандриголового и Колодцев.

Аналитики ISW подтверждают, ВСУ окружают Лиман на Донбассе, захлопывая «котел».

Там продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники взяли под контроль несколько сел на северо-западе и севере от города. Последние пути снабжения врага скоро будут отрезаны. ДРГ украинской стороны уже замечены в Торском и Ямполе к юго-востоку от Лимана.

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