Вышел на свободу еще один политзаключенный 28.09.2022, 12:04

Павел Береснев

Свой срок житель Молодечно отбыл.

На свободу вышел политзаключенный Павел Береснев, пишут правозащитники. Береснев — житель Молодечно. Его задержали в апреле 2021 года и обвинили в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ).

Потерпевшим выступал начальник местного РОВД Вадим Пригара. Он требовал наказать обидчика тюрьмой, но суд постановил отправить Береснева на «химию», срок —1,5 года. Свой срок житель Молодечно отбыл. Освободился в понедельник.

По данным на 28 сентября в Беларуси остается 1338 человек, которых правозащитники признали политзаключенными.

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