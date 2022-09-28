Politico: США усилили разведку после новых ядерных угроз Путина 28.09.2022, 12:11

Большинство российских самолетов могут доставлять тактическое ядерное оружие.

Разведывательные службы США и их союзников активизируют усилия по выявлению каких-либо российских военных действий или сообщений, которые могут сигнализировать о том, что глава Кремля Владимир Путин отдал приказ об использовании ядерного оружия в Украине. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова нынешних и бывших чиновников США.

Но любые признаки того, что Путин решил осуществить немыслимое в отчаянной попытке перехватить инициативу в войне или заставить международное сообщество выполнить его требования, могут появиться слишком поздно, предупредили чиновники.

Большинство российских самолетов вместе с обычными ракетными установками также могут доставлять меньшее тактическое ядерное оружие. Это оружие разработано для более целенаправленного использования на поле боя, чем стратегическое оружие, такое как межконтинентальные баллистические ракеты, дающие контрольные сигналы, когда их подразделения приведены в боевую готовность или собраны на учениях.

Это означает, что если Путин или его командиры не захотят, чтобы мир узнал это заранее, США могут никогда не узнать, когда российские силы заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы.

Это становится все более серьезной проблемой, поскольку российские войска пытаются получить преимущество в войне против Украины, и появляются признаки того, что Путин становится все более непопулярным в России, особенно после того, как на прошлой неделе объявил о частичной мобилизации.

«Мы следим за этим внимательнее», — сказал чиновник правительства США, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы.

По его словам, усиление наблюдения включает в себя использование дополнительных разведывательных средств США и союзников — в воздухе, космосе и киберпространстве, а также большую опору на коммерческие спутники для анализа действий подразделений РФ, которые могут получить приказ использовать ядерное оружие.

Другим аспектом наблюдения за пределами Украины является российский анклав Калининград между Польшей и Литвой, где Кремль установил системы оружия двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

За последнюю неделю веб-сайты отслеживания полетов показали несколько самолетов электронного наблюдения RC-135 Rivet Joint ВВС США, которые кружили возле города, якобы собирая данные. За последние несколько лет РФ модернизировала свои ракетные хранилища в Калининграде, вызывая опасения по поводу потенциального ядерного расширения на этой территории.

После российского вторжения в Украину Путин делал завуалированные упоминания о том, что он может прибегнуть к использованию ядерного или химического оружия, чтобы изменить ход войны или если сама Россия «окажется под угрозой».

Однако на прошлой неделе эти угрозы стали смелее, когда он заявил, что готов «использовать все доступные средства», включая «разное оружие массового уничтожения».

«Я не блефую», - сказал Путин. В ответ Соединенные Штаты предупредили о «катастрофических последствиях», но намеренно оставили открытым, что именно это значит.

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