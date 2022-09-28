Белорусских водителей ждут новые «письма счастья» 7 28.09.2022, 12:17

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Их будут высылать на основании фото с камер.

В новом законе о дорожном движении в Беларуси зафиксировали создание базы данных о техосмотре (о выданных или невыданных разрешениях на доступ к движению). Было предположение, что эту информацию можно будет передать в том числе оператору камер фотофиксации и отправлять «письма счастья» всем, кто вовремя не заехал на станцию диагностики. Сегодня представитель ГАИ подтвердил этот тезис, пишет Onliner.

«Автоматизированная система уже есть, она закрепляется в законе, — заметил представитель ГУГАИ МВД РБ Александр Шевченко во время пресс-конференции. — Система фиксирует все результаты прохождения техосмотра онлайн и предоставляет удаленный доступ МВД. Он уже у нас есть, соглашения подписаны. Наш сотрудник может проверить выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении фактически, как только машина выехала со станции».

А что насчет камер фотофиксации? Напомним, пока что по базе ТО проверяют не всех, а только тех, кто попался за превышение. По новому КоАП, принятому в марте 2021 года, отправлять «письма счастья» можно в принципе за любое водительское нарушение (если точно — «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта», согласно ст. 4.8). Постановление получит собственник ТС.

«Тестово мы уже начинали работать с фотофиксацией этих нарушений (движения без допуска), технически есть возможность, — дополнил Шевченко. — Мы уже выносили такие постановления. Постепенно практика будет расширяться. Но постепенно. Наличие такого контроля будет побуждать водителей проходить техосмотр».

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