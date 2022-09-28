Журналист Набутов о Рождественском турнире Лукашенко: Почему я должен смотреть клоунаду дешевую? 2 28.09.2022, 12:22

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Подобные турниры — свидетельство плохого политического вкуса.

Российский журналист Кирилл Набутов заявил, что его не интересует хоккей с участием политиков.

– Рожденствеский турнир видели когда-нибудь?

– Какой турнир? По какому виду спорта?

– Рождественский турнир Александра Лукашенко по хоккею.

– Понимаете, в чем дело, когда ты становишься старше, понимаешь, что времени в жизни мало. Почему я должен смотреть всякую херню? У меня столько книг еще непрочитанных, я еще столько фильмов, которые действительно заставляют думать, будят мысль, не посмотрел, еще со стольким народом не пообщался. И я буду смотреть какую-то клоунаду дешевую? Я что в этой клоунаде должен для себя найти?

Посмотреть хороший хоккей? Если я люблю хоккей, я посмотрю НХЛ. Если я не люблю хоккей, гори они огнем, этот Рождественский турнир, Ночная лига (российская любительская хоккейная лига, созданная по инициативе Владимира Путина, в гала-матче которой он ежегодно принимает участие – прим.) и все это.

Кому нравится, пускай время тратят, кому не жалко. Все эти Рождественские турниры – свидетельство одного и того же очень плохого политического вкуса, на мой взгляд, – сказал Набутов в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК».

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