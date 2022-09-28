«Мы пили грязную воду»: россияне рассказали о «мытарствах» на грузинской границе 10 28.09.2022, 12:31

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Самые большие очереди наблюдаются на пункте пропуска «Верхний Ларс».

Россияне жалуются в соцсетях на то, через какие «круги ада» им приходится проходить на границе с Грузией в Верхнем Ларсе, где им разрешили пеший переход.

Накануне стало известно, что поток машин с российскими номерами, движущихся в сторону Грузии, серьезно нарастает, сообщает dialog.ua.

Самые большие очереди наблюдаются на пункте пропуска «Верхний Ларс», где гражданам РФ разрешили пеший переход.

О том, как все происходит в реальности, можно судить по сообщениям россиян в соцсетях.

«В двух словах: мы не ели, не пили и не спали трое суток. Потратили все деньги. Чтобы пройти границу, нас сутками держали на улице в мороз. Люди орут, дерутся. Мы пили грязную воду, которую выпрашивали у дальнобойщиков», – поделился впечатлениями один из эмигрантов.

Из этого же источника стало известно, что россияне на границе дрались и орали друг на друга, а осетины кричали им в спину, что они трусы и бабы.

«Эти три дня изменили мою жизнь», – признался гражданин РФ.

Кроме того, россиянам приходилось стирать одежду в реке. Еще одно сообщение россиянки, опубликованное в вышеупомянутом телеграм-канале, это буквально крик о помощи: «Тбилиси! Срочно нужны палатки, спальники и пенки (возможно, печки - ред.) для людей, застрявших в Верхнем Ларсе. Люди буквально могут замерзнуть насмерть, многие пешком без теплой одежды, это горы, и там очень холодно!».

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