В США извлекли из озера древнее каноэ 28.09.2022, 12:37

Ему более 3000 лет.

Артефакт обнаружила морской археолог Тамара Томсен во время изучения дна озера Мендота, штат Висконсин. Годом ранее здесь же были найдены фрагменты каноэ, которому было 1200 лет, пишет «Новое время».

Изучение каноэ показало, что оно было изготовлено из массива белого дуба около 1000 г до н.э. Плавсредство имело длину около 4.4 м. Вероятно, его авторами были предки проживающего в наши дни в этой местности народа хо-чанк.

«Это каноэ появилось раньше, чем сельское хозяйство и гончарное дело, — говорит Эми Роузбро, археолог из исторического общества. — У меня нет слов, чтобы описать свой восторг. Висконсин богат археологическими находками, но это каноэ — нечто неописуемое».

Артефакт был извлечен из ила усилиями специалистов Висконсинского исторического общества, а также представителей народности хо-чанк. Сейчас он помещен в специальный резервуар с консервирующей жидкостью, который позволит сохранить древесину для дальнейшего изучения. После проведения всех необходимых работ каноэ будет отправлено в исторический музей.

Поскольку это уже вторая подобная находка, местные историки планируют продолжить работу по поиску следов древней цивилизации в районе Великих озер.

Их инициативу поддержали представители хо-чанк. «Каждый человек, который собирал и превращал этот caašgegu (белый дуб) в каноэ, вкладывал в него частичку себя», — заявил глава общины Марлон Уайтигл.

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