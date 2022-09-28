Генерал Ходжес: ВСУ к середине следующего года будут в Крыму 2 28.09.2022, 12:52

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Бен Ходжес

А к концу года могут вытеснить россиян на позиции 23 февраля.

К концу 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года они могут оказаться в Крыму.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает LRT.

«Я надеюсь, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских войск. Вы не увидите каждый день занятый (россиянами, - ред.) город, это просто невозможно. Но я все же надеюсь, что к концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму», - заявил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым.

Кроме того, глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия.

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