Под Гродно подростки украли у взрослых 88 тысяч долларов и месяц жили на широкую ногу 2 28.09.2022, 12:54

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Один из них также купил своей девушке ювелирные украшения на крупную сумму.

Гродненские следователи завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере на двух подростков, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Днем 12 сентября в милицию поступило сообщение о хищении у 51-летней женщины 88 тысяч долларов. В эту сумму вошли накопления семьи и выручка от продажи доли в бизнесе.

Как выяснилось позже, о семейной заначке узнали дети потерпевших. О крупной сумме подростки рассказали двум своим друзьям 15 и 17 лет. Те решили присвоить себе семейные накопления.

С августа до 12 сентября двое подростков похитили в общей сложности 88 тысяч долларов. Деньги они тратили на покупку iPhone, подержанных автомобилей, бытовой техники, одежды, продуктов питания, поездки на такси. Один из подозреваемых также купил своей девушке ювелирные украшения на четыре тысячи рублей.

По месту жительства подростков обнаружили приобретенное на похищенные деньги имущество. Кроме того, у одного из несовершеннолетних нашли две тысячи долларов.

Ранее к уголовной ответственности никто из парней не привлекался. Один из ребят обучается в школе, другой ‑ получает среднее специальное образование.

Действия подростков квалифицированы по ч. 4 ст. 205 УК (Кража, совершенная в особо крупном размере).

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