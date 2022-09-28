ВСУ перекрывают последний путь российских захватчиков из Лимана 28.09.2022, 12:57

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Американские аналитики показали, как сейчас выглядит линия фронта на подступах к городу.

Украинские военные укрепляют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов на подступах к Лиману, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В частности, ВСУ огнем успешно перекрывают последний путь российских захватчиков в Лиман, который пролегает через Сватово-Макеевка-Терны.

Так, накануне украинские защитники укрепили свои позиции на восточном берегу Оскола, освободив Купянск-Узловой, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов в Харьковской области. При этом российские источники также утверждали, что украинские силы продолжали продвигаться в направлении Тавильжанки и закрепили позиции северо-западнее населенного пункта.

Указано также, что ВСУ продолжали наступление северо-западнее Лимана 26 и 27 сентября. Так, украинские местные чиновники сообщали, что украинские войска освободили Пески-Радьковские, расположенные примерно в 35 км северо-западнее Лимана. Однако наши защитники все еще зачищают населенный пункт.

Как добавили в ISW, местные чиновники заявили о возможности свободно передвигаться между Лозовым и Рубцами. Согласно отчету Института изучения войны, украинские силы обезопасили некоторые позиции северо-западнее Лимана.

При этом украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что украинские войска освободили Редкодуб в 20 км к северу от Лимана, а геолокационные кадры показывают украинские войска, двигающиеся через населенный пункт. В то же время российские военные блоггеры также утверждали, что украинские войска отвоевали Катериновку и обезопасили свои позиции в Новом, оба к востоку от Редкодуба.

«Российские источники сообщают, что огонь украинской артиллерии успешно перекрывает последний материально-технический путь российских войск в Лиман, пролегающий через Сватово-Макеевка-Терны к северу от населенного пункта. Российские милитарные блоггеры также утверждали, что видели украинские разведывательно-диверсионные группы в Торском и Ямполе, соответственно в 14 км к северо-востоку и 13 км к юго-востоку от Лимана», – подытожили в ISW.

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