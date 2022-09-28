В Гомеле аннулированы два крупных инвест-проекта 1 28.09.2022, 13:02

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У режима совсем туго с деньгами.

В Гомеле аннулированы два крупных инвест-проекта — от приобретенного с аукционов имущества отказались покупатели земли и недвижимости, сообщает «Флагшток».

Участок на берегу Волотовского озера на противоположной стороне от Ледового дворца ранее был зарезервирован под строительство аквапарка. По итогам аукциона право пятилетней аренды участка досталось покупателю из Минска за 371 тыс. рублей. Это была самая крупная сделка последних лет. Произошла она вскоре после того, как экс-инспектор по Гомельской области Николай Рогащук назвал строительство аквапарка одним из наиболее перспективных мест привлечения инвестиций в Гомель.

Теперь же сообщается, что результат аукциона аннулирован из-за того, что победитель не оплатил задаток. Причина отмены звучит по меньшей мере странно, поскольку в соответствии с пунктом 15 «Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность» предварительное внесение задатка является одним из обязательных условий участия в аукционе. Об этом же сказано и на сайте его организатора, Гомельгеодезцентра. Победитель аукциона отказался от сделки несмотря на то, что в процессе торгов начальная цена была увеличена в 6,7 раза.

Руины инфекционной больницы на ул. Циолковского в Гомеле 22 сентября вновь оказалась на аукционе. Стоимость руин — те же 32 рубля, что и весной. В мае 2022 года на торгах Белорусской универсальной товарной биржи больница была продана. Тогда за время торгов цена выросла с 32 до 10 002 рублей. Остается только предполагать, что руководило участниками аукциона в мае 2022, когда они для приобретения руин довоенной инфекционной больницы подняли первоначальную цену в 300 раз.

В двух этих случаях выгоду получили только организаторы аукционов. Ни Гомель, ни предприниматели не получили ничего.

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