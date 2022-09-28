Путин провалил последние «смотрины» 4 Андрей Пионтковский, kasparov.ru

28.09.2022, 13:06

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Андрей Пионтковский

Все три карты безумца оказались биты.

Унизительные поражения второй армии мира под Киевом и под Харьковом вызвали классическое расслоение в лагере побежденных на две партии. Из уважения к нашим пернатым братьям меньшим не буду называть их традиционно ястребами и голубями. Предлагаю обозначать этих уродов как партию Vонючек и партию Vампиров.

И те и другие — законченные мерзавцы, ставившие своей целью уничтожение украинского государства и совершившие на пути к ней огромное количество военных преступлений. Vонючки, однако, осознали, что их первоначальная вожделенная цель недостижима, и сосредоточились на ставшей теперь перед ними во весь рост более актуальной задаче — удержание власти и собственности в терпящей поражение стране.

Они надеялись с помощью различных международных посредников убедить Киев подписать соглашение о прекращении огня и затянуть его в длительные переговоры о «спорных территориях». До своей поездки на саммит ШОС такой убежденной vонючкой был и сам Путин. Он настолько нуждался в Эрдогане как посреднике, что за его смутные посулы заплатил ему огромную геополитическую цену: свободу рук в Карабахе, Сирии и Ливии. В качестве «жеста доброй воли» он согласился даже передать под покровительство Эрдогана пленников «Азова» и приговоренных в «ДНР» к смерти британцев.

Противоположная партия vампиров, естественно, объявляла vонючек, включая самого главного, предателями, требовала продолжения войны до окончательного решения украинского вопроса, мобилизации, ковровых бомбардировок, ударов по центрам принятия решений, использования ядерного оружия.

В Самарканде с самым главным, однако, произошла мистическая метаморфоза: вонючка Павел превратился в кровавого Савла.

Что же случилось с Пу на встрече с «поддерживающим нас большинством человечества»? Визит не задался с самого начала. Не так встретили, не так рассадили. Даже среднеазиатские вассалы демонстративно опаздывали на встречи с ним. А что касается большинства человечества, то это большинство в лице Моди и Си публично выразило свою глубокую озабоченность его неадекватным поведением в украинском кризисе.

Давно не вылезавший из своего бункера Пу обнаружил, как обрушился его standing на Большом Юге, который он почему-то считал своим надежным тылом.

В Самарканде от Путина смердело поражением. Никто не любит ассоциировать себя с проигравшими. Все «союзники» сторонились vонючки. Такое демонстративное отношение возвращало великого геополитика к глубинным болезненным архетипам его самосознания: чмо в питерской подворотне, нижний чин КГБ по пролетарской квоте, пробочник у надменного Собчака. Смертельно оскорбленный, он попытался отторгнуть невыносимую реальность позорного поражения и отчаянно поднять ставки.

Вернувшись в бункер, он утром 19 сентября навязал своему окружению vонючек три ключевых требования vампиров: мобилизация, аннексия четырех областей Украины, завязанный на эту аннексию новый цикл ядерного шантажа. Его обращение к несущественной нации несколько раз анонсировалось и снова откладывалось. Подельники, видимо, тщетно пытались его остановить.

Все три карты безумного Германа оказались биты.

Глубинный русский народ пока по классику безмолвствует, но иные российские этносы уже берутся за оружие.

Высшие руководители США (Biden, Blinken, Sullivan) один за другим по слогам предельно ясно разъяснили urbi et orbi, что в случае применения в Украине ядерного оружия РФ получит catastrophic, horrific п***ы.

В бункере их услышали. Уже на следующий день после этих предупреждений все российские пропагандоны дружно начали утверждать, что Путин никогда не собирался и не угрожал использовать ядерное оружие в Украине. Трудно судить, кто персонально скинул им эту методичку.

Сам Путин продолжал буйствовать в бессильной злобе: взорвал «Северный поток — 1», предоставил гражданство Сноудену, собирался обратиться к нации 30 сентября по поводу исторической аннексии четырех украинских областей. Но неожиданно выяснилось, что некая Валька-стакан ... не видит в этом необходимости.

Мобилизация — это громадный и неожиданный шанс для путинского окружения. «Убрав из избы козла» и отменив мобилизацию, они получат 90% поддержку глубинного народа и смогут сохранить власть и собственность. Саммит ШОС стал для Путина последними смотринами, проверкой его функционального состояния, степени полезности для корпорации. Он его безнадежно провалил.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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