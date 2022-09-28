В Беларусь возвращается тепло 1 28.09.2022, 13:07

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Ближе к концу недели воздух прогреется до +20 градусов.

В среду, 28 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части страны днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет преобладать переменных направлений умеренный.

Днем воздух прогреется от 9 до 15 градусов.

В четверг, 29 сентября, станет еще теплее. Вместе с тем, синоптики прогнозируют на большей части территории дожди, а ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый, а днем умеренный.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +10 градусов, а днем – от +10 до +16 градусов. По югу Беларуси воздух прогреется до 18 градусов.

В пятницу, 30 сентября, на большей части Беларуси прогнозируются дожди. Ветер будет южной четверти умеренный, а местами порывистый.

Ночью воздух прогреется от 5 до 12 градусов, а днем градусники термометров поднимутся от 12 до 18 градусов. Синоптики отмечают, что по юго-востоку страны будет до 20 градусов со знаком плюс.

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