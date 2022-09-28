Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского края

Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского края8
- 28.09.2022, 13:17
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Захватчик служил в десантных войсках.
Украинские военные ликвидировали 34-летнего российского захватчика Эдуарда Юрова, служившего в десантных войсках оккупантов.
Ему «вручили билет на концерт Кобзона» 20 сентября. Об этом сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.
Ликвидированный оккупант родом из Пермского края. Отправляясь убивать мирных украинцев, он оставил дома жену и двоих детей.
На родине захватчика подтвердили его смерть, напечатав некролог.
Отмечается, что российский захватчик играл на гармошке и писал песни на свою музыку.
«Из некролога следует, что душа компании Эдик играл на гармошке, сочинял песни на свою музыку, одну из песен посвятил любимой матери (уверен, у Кабзона найдется подходящая вакансия для него)», – отмечает Комахидзе.
Юров ранее воевал в Абхазии, а также в «миротворческой миссии» в Таджикистане.