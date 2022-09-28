Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта-гармониста из Пермского края 8 28.09.2022, 13:17

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Эдуард Юров

Захватчик служил в десантных войсках.

Украинские военные ликвидировали 34-летнего российского захватчика Эдуарда Юрова, служившего в десантных войсках оккупантов.

Ему «вручили билет на концерт Кобзона» 20 сентября. Об этом сообщил волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе в Facebook.

Ликвидированный оккупант родом из Пермского края. Отправляясь убивать мирных украинцев, он оставил дома жену и двоих детей.

На родине захватчика подтвердили его смерть, напечатав некролог.

Отмечается, что российский захватчик играл на гармошке и писал песни на свою музыку.

«Из некролога следует, что душа компании Эдик играл на гармошке, сочинял песни на свою музыку, одну из песен посвятил любимой матери (уверен, у Кабзона найдется подходящая вакансия для него)», – отмечает Комахидзе.

Юров ранее воевал в Абхазии, а также в «миротворческой миссии» в Таджикистане.

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