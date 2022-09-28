Подводные археологи нашли пароход, который пытался предотвратить крушение «Титаника» 28.09.2022, 13:30

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В историю он вошёл под именем «Месаба».

В сентябре 1897 года в Белфасте (Ирландия) спустили на воду пароход, построенный на верфи Harland & Wolff. Первоначально судно имело название «Уинифреда» (Winifreda), но в историю оно вошло под именем «Месаба» (Mesaba), пишет Naked science.

Почти 15 лет «Уинифреда-Месаба» была обычным пароходом. Сначала судно принадлежало американской «Атлантической транспортной линии». Эта компания осуществляла трансатлантические пассажирские и грузопассажирские рейсы. Несколько лет «Месаба» ходила под бельгийским флагом, пережила ряд столкновений с другими пароходами (в тем времена это было не слишком редким явлением). И к 1912 году числилась уже подменным судном на торговой линии между Британией и США.

Пароход «Месаба» / ©Jeff Newman and greatships.net

В сентябре 1897 года в Белфасте (Ирландия) спустили на воду пароход, построенный на верфи Harland & Wolff. Первоначально судно имело название «Уинифреда» (Winifreda), но в историю оно вошло под именем «Месаба» (Mesaba).

Почти 15 лет «Уинифреда-Месаба» была обычным пароходом. Сначала судно принадлежало американской «Атлантической транспортной линии». Эта компания осуществляла трансатлантические пассажирские и грузопассажирские рейсы. Несколько лет «Месаба» ходила под бельгийским флагом, пережила ряд столкновений с другими пароходами (в тем времена это было не слишком редким явлением). И к 1912 году числилась уже подменным судном на торговой линии между Британией и США.

Десятого апреля 1912 года из Саутгемптона в Нью-Йорк отправился пассажирский лайнер «Титаник» — самый большой на тот момент корабль в мире. Чем закончилось его первое и последнее плавание — хорошо знают все: в ночь на 15 апреля он столкнулся с айсбергом и затонул, унеся жизни почти полутора тысяч человек.

Менее известно, что «Титаник» мог и должен был избежать столкновения с айсбергом. В те же апрельские дни 1912 года один из своих нечастых (так как служил подменным судном) торговых рейсов совершал пароход «Месаба», принадлежавший тогда компании Red Star Line. Капитан «Месабы», находившейся севернее «Титаника», правильно оценил ледовую обстановку, и на лайнер (как и на все идущие на восток суда) им была отправлена радиограмма с предупреждением. В ней говорилось:

«От «Месабы» «Титанику» и всем кораблям, идущим на восток. Тяжелый паковый лед и многочисленные крупные айсберги наблюдались на 42° — 41°25′ северной широты и 49° — 50°30′ западной долготы, а также ледяные поля».

Пассажиры «Титаника» в тот момент ужинали, а радист лайнера в срочном порядке отправлял их сообщения, содержащие в основном восторги по поводу плавания, в разные части света. Он оказался так занят, что не отнес капитану радиограмму «Месабы». Более того, когда радист «Месабы» направил следующее сообщение, в котором просил подтвердить, что информация доставлена лично капитану, его коллега с «Титаника» просто проигнорировал его. Через два часа «Титаник» столкнулся с айсбергом.

Дальнейшая судьба парохода, который пытался спасти «Титаник», нам известна: во время Первой мировой войны судно ходило в составе конвоев. И 1 сентября 1918 года немецкая подлодка UB-118 торпедировала и потопила «Месабу» в Ирландском море. Погибли 20 членов команды, включая капитана.

Исследователи из Бангорского университета (Великобритания) сообщили, что нашли «Месабу» на морском дне. Они сделали это с помощью многолучевого гидролокатора — для морского археолога это инструмент примерно такого же значения, как аэрофотосъемка в ландшафтной археологии. Многолучевой гидролокатор позволяет картографировать морское дно с такой степенью детализации, что на гидролокационных изображениях можно выявить детали надстройки.

«Месаба» была торпедирована немецкой подлодкой во время рейса из Ливерпуля в Филадельфию и затонула в Ирландском море / ©Bangor University

Всего с помощью гидролокации на дне Ирландского моря отсканировали и обозначили на карте 273 судна. После обнаружения местоположения затонувшего корабля исследователи сопоставляют находку с базой данных затонувших судов Гидрографического управления Великобритании и другими источниками.

Часть из судов, конечно, в любом случае остается неопознанными. Некоторых — как и «Месабу» — неверно идентифицировали в прошлом, в связи с чем требуется перепроверка. Ранее надежно определить, какой именно корабль лежит на морском дне, можно было только при непосредственной работе под водой. Это весьма недешевое удовольствие, ограниченное не только финансово, но и числом подготовленных подводных археологов.

Многолучевой гидролокатор эту проблему решает: он показывает затонувшее судно достаточно подробно, чтобы его можно было идентифицировать.

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