Том Купер: Украинская армия находится в 20 км к северо-востоку от Лимана 4 28.09.2022, 13:27

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Военный аналитик дал прогноз, какой город скоро будет освобожден.

Австрийский аналитик Том Купер заявил, что в ближайшие несколько дней Вооруженные силы Украины могут деоккупировать город Лиман Донецкой области. По его словам, украинские силы уже находятся в 20 км к северу и северо-востоку от населенного пункта.

Также он отметил, что положение армии РФ в Лимане опасное, но оккупанты намерены держаться до последнего, чтобы выиграть время. Об этом Купер рассказал в интервью «Суспільному».

Эксперт отметил, что ВСУ оттесняют российскую армию от рек Оскол и Северский Донец. При этом он объяснил, что ландшафт в этой местности сложный из-за лесов большой площади. В то же время он уверен, что у украинских военнослужащих – хорошие перспективы для освобождения города Лиман от российских оккупантов.

Купер считает, что в Лимане российская оккупационная армия пытается выиграть время, чтобы не позволить украинским военным продвигаться на других направлениях фронта.

«Украинские силы уже находятся в 20 км к северу и северо-востоку от Лимана и даже к востоку от города. Российские войска там – в опасном положении. Они держатся, потому что пытаются выиграть время. Это на руку России. Пока украинские войска заняты в Лимане, они не могут продвигаться на западе или на севере Луганщины, которые также важны из-за проводимого Россией квазиреферендума», – сказал австрийский аналитик.

Также он рассказал, что сейчас Вооруженные силы Украины выбрали лучшую на сегодняшний день тактику – атаку. Купер считает, что очень важно сохранить украинские силы в боеспособном состоянии, чтобы они могли продолжать теснить армию РФ к границе.

«Если вы атакуете, то выбираете позицию и время для атаки. Если останавливаетесь, то передаете инициативу врагу, и поверьте мне, каждая атака, независимо от того, насколько она маленькая или большая, – это шок и неожиданность для людей, на которых напали. Поэтому всегда лучше атаковать, чем защищаться», – резюмировал эксперт.

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