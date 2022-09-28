Бойцы 59-й бригады ВСУ превратили в металлолом российскую колонну на юге 1 28.09.2022, 13:39

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По оккупантам ударили из «Стугны».

Украинские защитники прореживают колонны российской бронетехники в Херсонском направлении. Так, на юге оккупантов лишили по меньшей мере одного танка, двух БМП и военного грузовика: метко отработал ПТРК «Стугна».

Видео боя 28 сентября обнародовано на официальной фейсбук-странице 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

«Очередной российский танк превратился в металлолом. В этом противотанкистам 59-ой отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка помогает отечественная разработка – ПТРК «Стугна-П», стреляющая на расстояние до 5 км и прожигающая 800 мм вражеской брони кумулятивом. Управлять комплексом можно дистанционно из укрытия», – говорится в сообщении.

«Чудесная вещь! Мы можем себе спрятаться и палить «орков», – комментирует воин с позывным «Борода». – «Пусть россияне знают, что это наша земля! И мы будем ее защищать!»

Кадрами эпичного видео также поделился на своем канале нардеп, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Юрий Мысягин. Он отметил, что по итогам боя на южном фронте также был нанесен удар по двум российским БМП и военному грузовику. Эту информацию подтвердили и авторы проекта Ukraine Weapons Tracker, фиксирующего все потери военной техники и трофеи ВСУ.

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