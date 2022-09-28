«Ночью мама открыла дверь, а в двух метрах — медведь» 6 28.09.2022, 13:39

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иллюстрационное фото

Дикий зверь держит в страхе деревню Лепельского района.

Жители деревни Усовики Лепельского района в панике: с прошлой недели к ним стали приходить медведи. Что делать, местные не знают. О своей проблеме они сообщили председателю Каменского сельсовета. В ответ он объяснил, что медведь занесен в Красную книгу Беларуси, поэтому сделать ему ничего нельзя. Он посоветовал людям в случаях встречи с косолапым стучать ложкой по кастрюле. Сказал, что это поможет отпугнуть зверя. Блог «Отражение» разбирался в ситуации.

Усовики — деревня небольшая. По словам местных, там всего три жилых дома. Первый раз медведя здесь увидели 20 сентября. Было около шести вечера. Он подошел к одному из дворов, где на участке находится своя пасека.

— Хозяева как раз были дома, ужинали и заметили в окно, что возле их забора стоит медведь, — описывает ситуацию Карина, дочь одной из местных жительниц. — Возможно, он пришел на запах меда. Сосед взял кастрюлю, вышел на порог и стал стучать. Зверь испугался и убежал.

Второй раз, рассказывает Карина, бурый появился в Усовиках 24 сентября. Зверь ел сливы возле одного из заброшенных домов.

— С 24 на 25 сентября он уже подошел к маминому дому, — объясняет девушка. — Ночью мама хотела выйти в туалет, открыла дверь — и метрах в двух увидела медведя. Она закрылась и пошла к окну в кухне. Медведь ходил по ее огороду. Утром оказалось, что он сгрыз полкочана капусты, поел слив и вырыл яму в том месте, где мама скидывала отходы.

Утром в понедельник, 26 сентября, мама Карины снова увидела на своем участке следы нежданного гостя. Бурый потоптал грядку с клубникой.

— Жить в деревне стало опасно. Мама обратилась к председателю Каменского сельсовета, — говорит собеседница. — Спросила, что делать. Он сказал, медведей трогать нельзя, и пока зверь ни на кого не напал, вмешиваться в ситуацию они не будут. Жителям же на случай встречи с медведем он посоветовал брать кастрюлю, ложку и стучать. Теперь мама старается сидеть дома. В понедельник они ездили на кладбище. Буквально туда и назад. Было очень страшно.

По словам Карины, в предыдущие годы косолапых в их краях не встречали. А вот в 2022-м медведи к ним зачастили. Впервые дикого зверя она заметила еще летом, когда они на машине ехали по трассе в сторону Полоцка. До этого медвежонка увидела ее мама, было это в мае на сельской дороге.

— Сейчас медведи стали выходить к людям, — рассказывает Карина. — Причем, насколько я понимаю, медведь, который был у соседей и у нас, — это разные звери. Тот крупный, а наш мелкий. Скорее всего, это медвежья семья. Я очень боюсь за маму и не понимаю, что можно сделать, чтобы ее защитить.

«Людей жалко, но никто с медведем ничего сделать не может»

На горячей линии Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира объяснили: медведь — это животное из Красной книги, из охотничьего угодья его не изымешь. В случае, если зверь стал приходить к дому, специалист порекомендовал попробовать бросить в стороне от него петарду. Может, шум спугнет косолапого, и он перестанет появляться во дворе.

— Обратитесь в райисполком. У них создана комиссия по диким животным. Важно, чтобы они были в курсе ситуации и приняли решение, что по этому медведю делать, — сообщили на том конце провода. — Каким будет их решение, я не знаю. Возможно, они проведут какие-то работы, чтобы медведя отогнать.

В Лепельском райисполкоме, куда журналисты блога «Отражение» обратились как родные жителей Усовики, также объяснили: на данный момент вопрос с медведями в стране не решен. По закону в подобных ситуациях «медведь всегда прав».

— Людей жалко, но никто с медведем ничего сделать не может. Мы же не можем вызвать его на профилактическую беседу, чтобы он больше не приходил в деревню, — как есть объясняют в райисполкоме.

Жителям деревни советуют обратиться в находящееся рядом охотничье хозяйство «Лебур-ХантФиш», возможно, они смогут помочь. А также написать обращение в райисполком на имя председателя. Вероятно, после этого на место выедут специалисты, но вряд ли они смогут решить ситуацию.

Случаи, когда косолапые заходят в деревни, периодически мелькают в новостях, а с ними и вопрос, как защитить от зверя людей. Еще летом 2021-го Министерство лесного хозяйства сообщало, что в ведомстве обсуждают тему легализации охоты на бурых медведей.

— Уже сейчас в законодательстве есть понятие «угроза жизни». В случае, если медведь повадился ходить в деревню, местная власть может принять решение о добыче опасного зверя, — цитировало пресс-службу ведомства издание 1prof.by, уточняя, что на деле местные органы власти таких решений опасаются.

Вопрос с медведями до сих пор остается открытым.

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