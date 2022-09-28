США рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Россию

США рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Россию9
- 28.09.2022, 13:42
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С заявлением выступило американское посольство в России.
США рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в России, а находящимся в РФ американцам – немедленно покинуть страну.
(Заявлениеhttps://ru.usembassy.gov/security-alert-for-u-s-citizens-in-russia/ опубликовано на сайте посольства США в России.
США опасаются, что после объявления в России мобилизации в армию могут призвать мужчин с двойным гражданством или ограничить им выезд из страны.