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США рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Россию

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  • 28.09.2022, 13:42
  • 4,146
США рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Россию

С заявлением выступило американское посольство в России.

США рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в России, а находящимся в РФ американцам – немедленно покинуть страну.

(Заявлениеhttps://ru.usembassy.gov/security-alert-for-u-s-citizens-in-russia/ опубликовано на сайте посольства США в России.

США опасаются, что после объявления в России мобилизации в армию могут призвать мужчин с двойным гражданством или ограничить им выезд из страны.

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