В Минске «из-под земли» появилась необычная скульптура
- 28.09.2022, 14:03
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Ее установили на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской.
Интересный арт-объект в виде руки из-под земли появился на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской в Минске. Скульптуру установили возле нового бизнес-центра D16. На это обратил внимание телеграм-канал «Тропинки Беларуси».
Отметим, что бизнес-центр D16 располагается в здании бывшего заводского цеха. До продажи в здании по адресу Долгобродская, 16 размещался зал испытания станков Минского завода автоматических линий.
Несколько лет назад эту постройку приобрел с аукциона бизнесмен Алексей Корягин — собственник компаний «7 карат», Diamante и «Золотов». Он реконструировал здание под размещение различных объектов: от общественного питания до оказания услуг.
Как рассказывал сам Алексей, своеобразной фишкой бизнес-центра будет внутренний двор с расписными фасадами и арт-объектами.
Помимо руки (из нее, кстати, по плану должно расти дерево), на здании бизнес-центра появится скульптура модной «бабушки», которая будет привлекать граждан, прогуливающихся возле бизнес-центра.