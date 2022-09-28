Китайский юань рухнул рекордно со времен развала СССР
- 28.09.2022, 14:07
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Валюта КНР «дрогнула» по давлением доллара.
Китайский юань - единственный не попавший под санкций актив в резервах российского ЦБ - переживает крушение, которого не видел с первых лет после развала Советского союза, сообщает finanz.
На торгах в среду курс юаня к доллару на офшорном рынке падал до отметки 7.24 - худшей с 2008 года.
Второй день подряд юань рушится практически на максимально возможную величину: его офшорный курс не может отклоняться более чем на 2% от официального, установленного Народным банком КНР.
С начала года курс доллара к юаню взлетел на 13%. Самый резкий обвал с 1994 года отрезал как минимум $14 млрд от последних резервов российского центробанка: на начало года он держал около 700 млрд юаней, которые стоили $110 млрд.
Юань дрогнул по давлением доллара, который переживает рекордное за 20 лет ралли: ФРС США повышает ставки со скоростью, которой рынки не видели с конца 1970х, а кроме того, изымает долларовую ликвидность, сокращая баланс.
Доллар продолжит дорожать, поскольку США, похоже, никак не обеспокоены его ростом, говорит Раджев де Мелло, управляющий активами GAMA AM.
Наоборот - крепкий доллар «помогает им обуздать инфляцию», добавляет он.