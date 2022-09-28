Forbes: Больше всего оружия Украине с началом войны «поставила» РФ 2 28.09.2022, 14:16

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Много техники ВСУ захватили во время контрнаступления в Харьковской области.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши военные только по документально подтвержденным данным получили в виде трофеев почти 400 танков, 700 единиц бронетехники и 170 артиллерийских систем, приводит статью издания Forbes «Зеркало недели. Украина». Указано, что это больше, чем поставляли крупнейшие страны-партнеры.

Так, только в Харьковской области в результате успешного контрнаступления ВСУ «затрофеили» 97 танков, 159 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем. Приблизительно такое количество оружия нужно, чтобы сформировать танковую бригаду Вооруженных Сил Украины или две механизированные бригады.

Однако не все трофеи попали в объективы камер, поэтому реальное количество вражеской техники, которая теперь помогает ВСУ уничтожать врага, может быть значительно больше. По данным издания, во время контрнаступления наших военных в Харьковской области, трофейной техники у нас собралось на сумму более $400 млн.

По данным проекта Oryx, осуществляющего оценку потерь сторон по видео- и фотоподтверждениям, с начала полномасштабной российско-украинской войны ВСУ захватили 387 российских танков. Больше всего после РФ нам поставила танков Польша, передавшая Украине до 230 единиц Т-72 и около 50–70 польской модернизации этой техники – РТ-91.

Кроме того мы получили танки от Чехии. Точное количество передаваемой техники неизвестно, но обычно фигурирует цифра 70. Всего на складах Чехия было 90 танков Т-72, на вооружении – 30 единиц такой же техники. Еще восемь танков Т-72 Украине предоставила Северная Македония.

В свою очередь Словения пообещала передать Украине 28 старых танков M-55S (модернизация советских Т-55). За это страна должна получить 45 военных грузовиков из Германии.

Всего Украина захватила около 750 российских танков. Это почти столько, как мы имели на вооружении до начала полномасштабного вторжения. По данным The Military Balance на 2021 год, у Украины было 858 танков на вооружении. Но это были в основном лучшие танки – модернизированные Т-64.

В настоящее время западные партнеры не передали Украине ни одного современного танка. А СМИ неоднократно писали о договоренности НАТО не поставлять Украине современные танки.

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