закрыть
28 сентября 2022, среда, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Озера» под южным полюсом Марса оказались обманом

3
  • 28.09.2022, 14:20
  • 1,846
«Озера» под южным полюсом Марса оказались обманом

Ученые разочаровались, когда поняли это.

Новый анализ показал, что ярко светящийся радиолокационный сигнал, который, как считалось, был свидетельством существования подземных озер на Марсе, также мог быть получен в результате геологического наслоения. Это не окончательный вывод, но исследование говорит о том, что необходимы более веские доказательства, прежде чем мы сможем с какой-либо уверенностью определить, что скрывается под южным полюсом Красной планеты, пишет techinsider.

Таинственный сигнал был впервые обнаружен несколько лет назад в радиолокационных данных, собранных спутником Европейского космического агентства Mars Express. Там, под марсианской южной полярной ледяной шапкой, ученые заметили участок необычно отражающего материала.

Последующие поиски позволили обнаружить и более ярко светящиеся подземные участки. Что еще более интересно, похожие блестящие пятна были обнаружены прямо здесь, на Земле, — также погребенные подо льдом Южного полюса. Это подледные озера, такие как озеро Восток, которые образуют сеть резервуаров с жидкостью под антарктическим льдом.

Это привело ученых к выводу, что на Марсе могут быть подобные резервуары с жидкостью. Есть только одна загвоздка: считается, что Марс слишком холодный для жидкой воды, даже находящейся под давлением под слоями льда, и с температурой замерзания, пониженной из-за присутствия солей.

Итак, что это за блестящие пятна? Чтобы выяснить это, авторы новой работы провели моделирование с использованием наслоения четырех материалов, которые, как известно, встречаются на Марсе. Исследователи создали смоделированные слои водяного льда, льда из диоксида углерода, базальта и атмосферы в различных конфигурациях и толщинах. Все эти материалы тем или иным образом отражали радиоволны. В лаборатории исследователи измеряли, какой из материалов больше всего похож на видимые на Марсе структуры.

В результате ученые смогли получить нечто столь же яркое, как и наблюдения Mars Express: слой пыльного водяного льда, зажатого между двумя слоями льда из углекислого газа. Это показывает, что хоть вода на Марсе и может присутствовать под поверхностью, но это явно не озера, а скорее подземные ледники. Притом очень загрязненные окружающими их породами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин