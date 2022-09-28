«Озера» под южным полюсом Марса оказались обманом 3 28.09.2022, 14:20

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Ученые разочаровались, когда поняли это.

Новый анализ показал, что ярко светящийся радиолокационный сигнал, который, как считалось, был свидетельством существования подземных озер на Марсе, также мог быть получен в результате геологического наслоения. Это не окончательный вывод, но исследование говорит о том, что необходимы более веские доказательства, прежде чем мы сможем с какой-либо уверенностью определить, что скрывается под южным полюсом Красной планеты, пишет techinsider.

Таинственный сигнал был впервые обнаружен несколько лет назад в радиолокационных данных, собранных спутником Европейского космического агентства Mars Express. Там, под марсианской южной полярной ледяной шапкой, ученые заметили участок необычно отражающего материала.

Последующие поиски позволили обнаружить и более ярко светящиеся подземные участки. Что еще более интересно, похожие блестящие пятна были обнаружены прямо здесь, на Земле, — также погребенные подо льдом Южного полюса. Это подледные озера, такие как озеро Восток, которые образуют сеть резервуаров с жидкостью под антарктическим льдом.

Это привело ученых к выводу, что на Марсе могут быть подобные резервуары с жидкостью. Есть только одна загвоздка: считается, что Марс слишком холодный для жидкой воды, даже находящейся под давлением под слоями льда, и с температурой замерзания, пониженной из-за присутствия солей.

Итак, что это за блестящие пятна? Чтобы выяснить это, авторы новой работы провели моделирование с использованием наслоения четырех материалов, которые, как известно, встречаются на Марсе. Исследователи создали смоделированные слои водяного льда, льда из диоксида углерода, базальта и атмосферы в различных конфигурациях и толщинах. Все эти материалы тем или иным образом отражали радиоволны. В лаборатории исследователи измеряли, какой из материалов больше всего похож на видимые на Марсе структуры.

В результате ученые смогли получить нечто столь же яркое, как и наблюдения Mars Express: слой пыльного водяного льда, зажатого между двумя слоями льда из углекислого газа. Это показывает, что хоть вода на Марсе и может присутствовать под поверхностью, но это явно не озера, а скорее подземные ледники. Притом очень загрязненные окружающими их породами.

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