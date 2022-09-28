Взрывы в Херсоне: разгромлены переправа и штаб оккупантов 28.09.2022, 14:24

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Штаб был оборудован в районе гостиницы «Колос».

Во временно оккупированном Херсоне местные жители сообщили о взрывах. Соответсвующее звуки слышали в разных уголках города и за ним.

Предварительно известно о взрывах в пригороде и возможном поражении переправы оккупантов в районе Антоновского моста.

О мощном «хлопке», который слышали в окрестностях Херсона около 13:30 28 сентября, информирует местное издание Kavun.City.

Как сообщают местные жители в соцсетях, зафиксированы «прилеты» в районе гостиницы «Колос» и здания суда в Олешках, где разместился личный состав оккупантов и где они обустроили собственный «центр принятия решений», то есть штаб.

Данную информацию подтвердил херсонским журналистам законный городской голова Олешек Евгений Рыщук.

По предварительным инсайдерским данным канала «Николаевский Ванек», приближенного к Николаевской ОВА, также поражена переправа россиян в районе Антоновского моста.

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