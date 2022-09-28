Взрывы в Херсоне: разгромлены переправа и штаб оккупантов
- 28.09.2022, 14:24
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Штаб был оборудован в районе гостиницы «Колос».
Во временно оккупированном Херсоне местные жители сообщили о взрывах. Соответсвующее звуки слышали в разных уголках города и за ним.
Предварительно известно о взрывах в пригороде и возможном поражении переправы оккупантов в районе Антоновского моста.
О мощном «хлопке», который слышали в окрестностях Херсона около 13:30 28 сентября, информирует местное издание Kavun.City.
Как сообщают местные жители в соцсетях, зафиксированы «прилеты» в районе гостиницы «Колос» и здания суда в Олешках, где разместился личный состав оккупантов и где они обустроили собственный «центр принятия решений», то есть штаб.
Данную информацию подтвердил херсонским журналистам законный городской голова Олешек Евгений Рыщук.
По предварительным инсайдерским данным канала «Николаевский Ванек», приближенного к Николаевской ОВА, также поражена переправа россиян в районе Антоновского моста.