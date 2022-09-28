В Санкт-Петербурге за уклонение от службы в армии задержали белоруса 28.09.2022, 14:53

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Фото: pxhere

Задержание произошло в Адмиралтейском районе.

Российская полиция задержала в Санкт-Петербурге 20-летнего гражданина Беларуси — на родине он был объявлен в международный розыск за уклонение от службы в армии, сообщает Neva.Today со ссылкой на свои источники.

Как стало известно изданию, молодого человека задержали утром во вторник, 27 сентября, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге.

В Беларуси он обвиняется по ч. 1 ст. 435 УК Беларуси (Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу) — по этой статье может грозить до двух лет лишения свободы. В российской полиции предположили, что парень намеренно уехал из страны, чтобы избежать срочной службы в армии.

Белорусские власти уже проинформированы о задержании молодого человека, в ближайшее время его отправят на родину.

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