закрыть
28 сентября 2022, среда, 16:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов

2
  • 28.09.2022, 15:06
  • 5,668
ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов
иллюстрационное фото

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины с помощью корректировки артиллерийского огня беспилотными летательными аппаратами аэроразведки «Очі» уничтожили 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня «Ураган», танк «Т-72Б3» и нанесли большой урон двум колоннам военной техники российских оккупантов.

Соответствующий монтированный видеоролик опубликовал Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ». Когда именно и на каких участках фронта произошли показанные события, непонятно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мобилизация под знаком Z
Мобилизация под знаком Z Владимир Халип
Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин