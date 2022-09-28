ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов 2 28.09.2022, 15:06

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Вооруженные силы Украины с помощью корректировки артиллерийского огня беспилотными летательными аппаратами аэроразведки «Очі» уничтожили 220-миллиметровую реактивную систему залпового огня «Ураган», танк «Т-72Б3» и нанесли большой урон двум колоннам военной техники российских оккупантов.

Соответствующий монтированный видеоролик опубликовал Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ». Когда именно и на каких участках фронта произошли показанные события, непонятно.

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