«Партнер попросил помочь его девушке – поругались все» 2 28.09.2022, 15:05

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Белорусы рассказали, стоит ли вести бизнес с друзьями и родственниками.

Иногда кажется, со знакомыми будет легче договориться и по вопросам бизнеса. Но примеры наших героев показывают: все может пойти далеко не по тому сценарию, который вы себе нарисовали, а проблемы в бизнесе могут еще и рассорить вас с близкими людьми.

Журналисты myfin.by попросили предпринимателей поделиться опытом ведения бизнеса с родственниками.

«Разошлись с партнером без договора и без скандала»

Ольга Крылова, графический бренд-дизайнер

– В 2012 году я запускала свою онлайн-школу. Все делала сама – сайт с закрытым разделом для домашек, линейку продуктов (бесплатный курс, интенсив и большой курс), методологию, оформление. Объем был большой, поэтому предложила хорошему знакомому быть партнером.

Никаких соглашений не заключали, на словах оговорили условия и степень участия каждого.

Подготовка шла по плану, уже был заявлен старт интенсива и самого курса, запущена реклама. Но за пару недель мой партнер стал «сливаться». После его аргумента «Подумаешь, немного отложим старт, ну бывает» мы расстались. Тогда подумала: хорошо, что соглашения не было, а то была бы волокита.

Я уперлась и решила стартовать вовремя. Закинула в свои группы приглашение быть вторым преподавателем на курсе, но с условием самому записать часть видео и презентаций. Откликнулось несколько человек, но только один готов был участвовать без долгих и задокументированных договоренностей.

Вместе мы проводили наши интенсивы и курсы в течение двух лет, все было на доверии и открытости, с пониманием процессов и «закрыванием косяков» друг друга. К завершению проекта пришли тоже обоюдным решением, без каких-либо претензий и недомолвок. К слову, мы вживую виделись только однажды, когда школы не было и в проекте.

Можно назвать это везением или легкомыслием, но это пример истории, которая отличается от большинства других, когда без договора партнеры расходились врагами.

«Бизнес-партнер попросил помочь его девушке, поругались все»

Андрей Редько, консультант логистических компаний

– Открыли как-то с одним товарищем бизнес с нуля, вывели его на прибыльность и хорошие обороты. В период совместной работы он попросил помочь с бизнесом его девушки. Ну как тут отказать? «Свои же…» . Ситуация у нее была сложная, и требовалось больше времени и ресурсов, все риски оговорили на старте.

Итог: у собственницы, девушки друга, не хватило времени и терпения на доведение услуги до финала. Начались спорные моменты и конфликт, который перерос в конфликт с моим товарищем и бизнес-партнером в одном лице. Пришлось продать ему мою долю в бизнесе и разойтись…

Спустя несколько месяцев они расстались с девушкой, и ее бизнес взял новый виток. А наш совместный с «товарищем» бизнес был уже не тот. И мы уже не товарищи.

Мораль такая: не следует мешать личное и бизнес, бизнес и дружбу.

«Мы спорили и ругались чуть не до драки»

Максим Самарев, SMM-специалист, автор блога smmguru.info

– Я давно работаю в SMM и за все время дважды делал бизнес (пытался по крайней мере) с родным братом. В первый раз он открыл интернет-магазин шариков и атрибутов для праздника. Опыт работы менеджером в другом интернет-магазине брату как раз пригодился (он работал у оптового поставщика, у которого потом и закупал продукцию).

В этом бизнесе реально «заработок на воздухе»: покупаете воздушные шары, баллон гелия, всякие конфетти и так далее. У нас не было помещения и больших бюджетов. Купили баллон с газом, который поставили у меня дома, сделали лендинг на конструкторе, нарисовали простой логотип и погнали.

Магазин назвали ElShar, на такой мексиканский лад, и логотипом у нас был усатый шар. Я отвечал за рекламу, брат за реализацию заказов. Из каналов трафика основным был SMM, тогда еще вовсю работал массфоловинг (2017–2018 год). А еще своему бывшему клиенту, детскому развлекательному парку, я предложил партнерскую программу – они нам клиентов, у которых детские праздники, мы им вознаграждение. Мы получили красивые кейсы, и заказы пошли.

Попутно начали реинвестировать деньги обратно в маркетинг. А именно в SEO, приобрели заточенную под SEO тему для Wordpress, заказывали много контента в блог и продолжали работать.

Все закончилось достаточно быстро, так как начались проблемы в коммуникации.

Мы не смогли переключиться из режима «брат» в режим «партнер», приплетали к делу какие-то семейные детали. Бюджет нужно было куда-то осваивать, в каналы вкладываться. Если наши взгляды на развитие проекта расходились, то мы спорили и ругались чуть не до драки вместо поиска решения. В итоге проект закончился, хотя и был очень перспективный.

Я верю, что такая модель взаимодействия продуктивна, если четко разграничивать личное и профессиональное, плюс доверять больше друг другу. Как пример, брат знает меня не как маркетолога, и ему трудно поверить, что у меня в этом реально есть опыт. Поэтому ставил под сомнения мои решения, как и я его.

Из вынесенных уроков: все проблемы можно решить; начать можно с минимумом вложений и ресурсов, главное – желание, но вот продолжать – это уже другое; с развитием дела ваше отношение к нему тоже должно меняться.

«Позвала подругу в бизнес, и уже 6 лет работаем вместе!»

Оксана Сидорскя, основатель и руководитель ArtPlay Studio

– В 2016 году у меня появилась идея открыть пространство для развития детей и взрослых. Ведь самое дорогое, что мы должны ценить, – это время! Чтобы не возить детей по разным кружкам, нужно собрать их в одном месте и там проводить занятия по балету, хореографии, гимнастике, танцам, рисованию, подготовке к школе, делать уроки с детьми начальной школы, параллельно занять мамочек. Я хотела место, где дети могут самореализовываться и получить как физическое, так и эстетическое воспитание.

Но я по сути и образованию менеджер и управленец и не до конца понимала внутреннюю кухню: как составлять расписание, где брать преподавателей. Поэтому я обратилась к своей подруге (на нынешний момент мы дружим 20 лет) и предложила ей должность директора – она по образованию хореограф, артист народного танца, до этого отработала в школе и агентствах по специальности, досконально понимала всю эту систему.

Изначально она в себя не верила, но я сказала, что обязательно поддержу, где-то подскажу, а бухгалтерия и юридическая сторона будет на аутсорсе. И она согласилась!

Только однажды у нас был сложный момент в отношениях, когда я забеременела и отошла от дел студии. Но мы встретились, проговорили все моменты, разделили обязанности, и студия работает уже шестой год.

Сейчас на мне управленческая деятельность компании, а моя подруга ведет рабочую сетку, набор преподавателей, общается с детьми и родителями.

«Вошел в семейный бизнес жены»

Иван Муравьев, директор креативного агентства Muraviev Digital

– Питомник «Среда» – это совместное предприятие с женой Кристиной и ее родителями. Она Середа, ну и с названием питомника мы недалеко пошли )

Так получилось, что жена часть детства провела в питомнике, и это не простой труд: черенкование, посадка, выкопка, уход, полив. Бизнес семейный настолько, что вся семья (братья, бабушка, внуки) занимаются выращиванием декоративных растений, что в совокупности дает больше 70 гектаров земли и растений. Сейчас питомнику 35+ лет.

Растения – не простой бизнес: это производство, сложная логистика, санитарные сертификаты для экспорта, выкопка, посадка, сложное законодательство и конкуренция с частниками, которые работают «вчерную». Мы продаем оптом в РФ, розницей по Минску, сотрудничаем с дизайнерами и строителями.

Бизнес родом еще из 80-90-х, и это накладывает определенный отпечаток, все решает доверительное общение с родственниками. Когда на каждом этапе есть кто-то из родственников, кто, как и ты, продает и выращивает, то вы становитесь конкурентами, поставщиками, логистами друг друга, постоянно меняясь местами. Бизнес-процессы и структура остаются где-то далеко.

Что можно сказать о бизнесе с родственниками:

Часто эта история держится на родственных связях и ожиданиях, я еще не видел семейного бизнеса с понятными бизнес-процессами.

Это такой же бизнес, где каждый хочет получить свою часть независимо от обстоятельств, даже если партнер не заработает.

Тебе прощают часть ошибок, но не бесконечно, а обида часто давит сильнее, чем денежный долг.

«Не вовлекайте детей в семейный бизнес “с головой”!»

Валентина Дамбовская, сертифицированный игропрактик, ведущая и организатор трансформационных финансовых бизнес-игр

– В детстве, когда мне было около 10 лет, родители открыли ИП и стали продавать мясо на рынке. Мама ушла из бухгалтерской сферы, чтобы помогать папе, задействовали и меня с братьями.

Денежный вопрос был не легкий, особенно когда приходилось у кого-то одалживать на товар.

У нас часто были споры и перекладывание ответственности друг на друга, если что-то не получалось. Поэтому считаю, что семейный бизнес очень сказывается на личных отношениях.

Важно уметь договариваться, анализировать и вовремя уйти, даже если убыточно, а не тянуть до последнего.

Главный минус вижу в том, что перед глазами только одна работа и неумение переключаться на отдых. Не видела, чтобы родители могли себе позволить отдохнуть за все свои 20 лет работы в бизнесе. Цель была только в том, чтобы обеспечить семью, выучить детей, а на свои жизни они не могли потратить и копейки. Только сейчас родители уже на пенсии понимают ценность своей жизни.

Поэтому не надо полностью вовлекать детей в свою работу! Спасибо за опыт, который показали мне родители.

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