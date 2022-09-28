МИД Польши: Ответ НАТО в случае ядерного удара РФ по Украине должен быть сокрушительным 4 28.09.2022, 15:17

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Збигнев Рау выступил с заявление по поводу шантажа Кремля.

Если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить таким же оружием, но ответ из обычных вооружений должен быть сокрушительным.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире NBC.

По словам польского министра, российский президент Владимир Путин угрожает применить тактическое ядерное оружие на территории Украины, а не нападать на страны НАТО с применением такого типа оружия.

«Это значит, что НАТО должно ответить конвенциональным образом. И ответ должен быть сокрушительным. Я думаю, что НАТО посылает России четкий сигнал по этому поводу», - сказал глава польской дипломатии.

Рау отметил, что Путин «явно проиграет войну в Украине» и мобилизация, которую он инициировал, не поможет ему выиграть. По его словам, маловероятно, что после поражения профессиональных военных, мобилизованные изменят течение войны.

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