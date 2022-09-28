В Беларуси нашли «крайнего» за упавший мост на Немиге

В Беларуси нашли «крайнего» за упавший мост на Немиге5
- 28.09.2022, 15:20
- 6,854
Пешеходная часть путепровода обрушилась 8 января 2022 года.
В суд направили уголовное дело по обвинению заместителя директора госпредприятия «Горавтомост» в служебной халатности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый знал о постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода через улицу Немига в столице. Однако не организовал устранение подчиненными имеющихся дефектов на стадии, когда они являлись не опасными для сооружения и для устранения которых требовались минимальные затраты.
Как итог — 8 января 2022 года пешеходная часть путепровода обрушилась.
«Генеральная прокуратура предъявила к обвиняемому иск о возмещении причиненного ущерба. Оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется», — сообщили в пресс-службе.
Сумма ущерба не называется. Санкция статьи, которая вменяется заместителю директора «Горавтомост» предусматривает ограничение свободы или до шести лет колонии.
Напомним, ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске.
10 января Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 305 УК (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст. 428 УК (Служебная халатность).
Мост за месяц отремонтировали. Движение по путепроводу открыли ночью 11 февраля.