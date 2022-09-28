В Беларуси нашли «крайнего» за упавший мост на Немиге 5 28.09.2022, 15:20

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архивное фото

Пешеходная часть путепровода обрушилась 8 января 2022 года.

В суд направили уголовное дело по обвинению заместителя директора госпредприятия «Горавтомост» в служебной халатности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый знал о постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода через улицу Немига в столице. Однако не организовал устранение подчиненными имеющихся дефектов на стадии, когда они являлись не опасными для сооружения и для устранения которых требовались минимальные затраты.

Как итог — 8 января 2022 года пешеходная часть путепровода обрушилась.

«Генеральная прокуратура предъявила к обвиняемому иск о возмещении причиненного ущерба. Оснований для изменения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не имеется», — сообщили в пресс-службе.

Сумма ущерба не называется. Санкция статьи, которая вменяется заместителю директора «Горавтомост» предусматривает ограничение свободы или до шести лет колонии.

Напомним, ночью 8 января поступило сообщение об обрушении части путепровода на проспекте Победителей над улицей Немига в Минске.

10 января Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч.1 ст. 305 УК (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст. 428 УК (Служебная халатность).

Мост за месяц отремонтировали. Движение по путепроводу открыли ночью 11 февраля.

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