Под Херсоном военные РФ ищут способы сдаться в плен 6 28.09.2022, 15:22

6,186

Попытка прорыва со стороны оккупантов не удалась.

На южном направлении военные из российской оккупационной армии терпят неудачи при попытках наступления и ищут способы сдаться в плен.

Об этом в интервью «Суспільному» сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны «Юг» Наталья Гуменюк.

«В Херсонской области ситуация вокруг линии фронта достаточно напряженная, но контроль остается за Силами обороны Украины. За прошедшие сутки оккупанты пытались прорвать танковым взводом нашу оборону, но их останавливает даже взрыв противотанковой мины — взорвался один танк, два других развернулись и ретировались», — рассказала она.

Диверсионные группы россиян также терпят неудачу, отметила Гуменюк.

«Диверсионная группа, пытавшаяся ночью испытать проход в наш тыл, также потерпела неудачу. Огневое поражение — и они возвращаются на свои позиции», — рассказала она.

Гуменюк заявила, что оккупанты активно пользуются чат-ботом Хочу жить и телефонной «горячей линией», на которую можно обратиться для сдачи в плен.

«Проходят многослойную проверку и переходят в обменный фонд, становятся под эгиду международного гуманитарного права», — добавила она.

Ранее Гуменюк сообщала, что на юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».