ВСУ отбили у оккупантов важный логистический узел 1 28.09.2022, 15:42

1,860

Подробности освобождения Купянска-Узлового.

Украинские Силы обороны отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области. Этот важный для россиян логистический узел сейчас –под «почти полным» контролем Украины.

За пгт Купянск-Узловой захватчики отчаянно держались, освобождать его пришлось с помощью тяжелых боев. Как пишет obozrevatel.com, об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

«У россиян было несколько важных направлений – это Изюм, так называемая «изюмская высота». Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где они усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой – это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована, и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ ее действительно сейчас отбили и фактически полностью контролируют», – заявил Синегубов.

На территории пгт Купянск-Узловой находится одноименная железнодорожная станция – это большой железнодорожный узел, обеспечивающий сообщение по железной дороге со станциями Харьков, Валуйки, Святогорск, Белгород, Попасная, Купянск-Южный.

Этот железнодорожный узел захватчики активно использовали для переброски из Белгородской области на восток Украины техники, вооружения и живой силы РФ. Теперь же предыдущая логистика разрушена, а значит, у ВСУ появилось больше возможностей для продолжения контрнаступления в Луганской области.

Синегубов также отметил, что до сих пор под российской оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области. Однако после последних успехов Вооруженных сил их стало «чуть меньше».

Как сообщалось ранее, у украинских воинов есть успехи и в Донецкой области. На днях стало известно, что ВСУ освободили от оккупантов Яцковку и восстановили контроль над позициями возле Бахмута.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».