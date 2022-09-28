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«Путин мобилизацией запустил обратный отсчет своего пребывания у власти»

  • 28.09.2022, 15:52
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«Путин мобилизацией запустил обратный отсчет своего пребывания у власти»
Фото: EPA

Политолог рассказал, как мобилизация повлияет на Россию.

Мобилизация будет менять Россию по мере того, как гробы или мешки с мертвыми солдатами будут приходить в разные регионы РФ.

Об этом в эфире «Еспресо» рассказал политолог Евгений Магда.

«Объявит ли Россия Украине войну? Я думаю, что нет, потому что объявив Украине войну, Россия признает ее субъектное равенство. Война может быть объявлена только равному государству. Поэтому РФ вбрасывает информацию, что в начале октября будет провозглашена контртеррористическая операция после имитирования инкорпорации новых земель в состав РФ», – считает он.

Магда рассказал о своем видении влияния мобилизации на Россию.

«Мобилизация будет менять Россию по мере того, как гробы или мешки с мертвыми российскими солдатами будут приходить в разные регионы. Объявив мобилизацию, Путин фактически запустил обратный отсчет для своего пребывания у власти. В стране будут люди, которые пройдут войну и увидят, чем есть российская армия изнутри, а с другой стороны, это будут семьи убитых российских военных», - подытожил политолог.

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