Белоруска отдала машину в ремонт на СТО, а забрала полностью разбитой 4 28.09.2022, 16:05

4,030

На ней перевернулся пьяный работник мастерской.

Жительница Гродно отдала автомобиль «HYUNDAI» для проведения ремонтных работ на одну из станций технического обслуживания областного центра. Однако забирать транспортное средство автовладелице уже пришлось на стоянке и в состоянии после дорожно-транспортного происшествия с многочисленными трещинами и сколами по кузову, рассказала Мария Лешик, официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области.

Милицией установлено, что гродненец, 1992 года рождения, являясь работником станции техобслуживания, в состоянии алкогольного опьянения завладел автомобилем «HYUNDAI» и, совершая на нем поездку, не справившись с управлением, допустил опрокидывание автомобиля.

По данному факту Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, в рамках которого в управление ГКСЭ по Гродненской области была назначена судебная автотовароведческая экспертиза.

Согласно выводам судебного эксперта размер вреда, причиненного автомобилю «HYUNDAI», на момент дорожно-транспортного происшествия составил более 8 000 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».