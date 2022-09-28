Полуслепой инструктор в РФ заявил мобилизованным, что будут воевать все 9 28.09.2022, 16:14

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Оккупант пожаловался, что его неожиданно вызвали из отпуска.

В стране-агрессоре РФ объявленная Путиным мобилизация идет полным ходом. Однако воинам, которых хотят бросить на войну против Украины, даже не могут ответить, куда они поедут и чем будут обеспечены.

О проблемных моментах во время мобилизации рассказал российский инструктор, выступивший с речью перед полком собранных на войну россиян, к которому его приставили. Соответствующее видео появилось в сети, пишет «Главред».

Он откровенно признался, что не знает практически ничего о дальнейшей подготовке мобилизованных.

Также инструктор пожаловался, что его неожиданно вызвали из отпуска и дали в руководство полк. Призывников должны отправить на полигоны для подготовки с 1 октября. Однако он не знает никакой информации, как все будет проходить.

«Куда поедем тоже не знаю. Чем будем обеспечены окончательно – тоже не знаю», – сказал он.

Кроме этого, инструктор признался, что для мобилизованных с проблемами со здоровьем поблажек не будет, и рассказал, что у него и самого есть куча болезней.

«Если есть такие, которые имеют грыжи в позвоночнике, пластины в голове и так далее – это категория В по медицине. Это значит, что вы призываетесь во время мобилизации, все равно подлежите ей. Поэтому не нужно рассказывать, что я не могу. Я тоже не могу, тоже грыжи, колени, полуслепой и все остальное. Живу на таблетках и на блокадах. Поэтому, если я поеду с вами, буду так же выполнять все задачи», – сказал российский инструктор.

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