Экс-директор ХК «Локомотив»: Лукашенко не понимает, что говорит 4 28.09.2022, 16:22

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Евгений Мазуро

Мобилизация может накрыть и Беларусь.

Бывший директор ХК «Локомотив» из Орши Евгений Мазуро в интервью телеграм-каналу «О, спорт! Ты – мир!» поделился мнением о высказываниях Александра Лукашенко.

– Как ты относишься к словам Лукашенко о том, что многие за границей поняли, что на чужбине плохо, хотят вернуться, но боятся понести наказание?

– Давай сразу определимся: тут речь идет не о политике, а о человеке, который страдает словесным поносом, не понимает, что говорит. Он любит повторять, что не будет того и этого – инфляции, мобилизации – но все в итоге происходит. И очень похоже, что мобилизация тоже накроет Беларусь, учитывая последние события в России.

Возвращаясь к твоему вопросу, нужно отметить, что действительно не всем легко жить за границей, некоторые не могут прижиться. Белорусы просто привыкли, что на Родине за них многое решается, все подчинено государству. А ты тупо ходишь на работу и получаешь за это зарплату. Люди делают это годами, им всю жизнь прививалось, что перемены – будь то в работе или месте жительства – это плохо. Поверьте, ничего плохого в этом нет. Ты потрудился месяц-два в одном месте, получил более выгодное предложение – переходи. Потому что это нормально, так работает экономика. Тогда работодатель будет заинтересован, чтобы ты остался. Так будет развиваться конкуренция. Но немногие белорусы это понимают – просто привыкли жить по накатанной, как их приучили.

Конечно, нужно понимать, что любые перемены – это определенный риск. Но таким образом приобретается опыт. Если тебя кинули, грубо говоря, ты станешь умнее и в следующий раз не попадаешься на ту же удочку, – сказал он.

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