Археологи нашли древние сокровища в Афинах 28.09.2022, 16:30

Министерство культуры Греции приступило к реставрации чудесных экспонатов.

Улица Эола сыграла заметную роль в вечной истории древних Афин.

Недавно археологи раскопали множество древних сокровищ в Афинах после того, как строители наткнулись на шедевры во время обычных строительных работ на улице Эола в греческой столице. Об этом пишет Greekr Reporter.

Новость о недавней находке головы Гермеса на улице Эола на глубине всего 1,3 метра (4 фута 4 дюйма) распространилась по всему миру. Но отпечатки истории постоянно проявляются в каждой части Афин. Министерство культуры приступило к реставрации чудесных экспонатов, веками спрятанных под старинными улицами.

Улица Эола находится примерно в 800 метрах (2624 фута) от подножия холма Акрополя. Шумная оживленная улица в суетливом сердце Афин была создана еще в архаический период. Она сыграла заметную роль в вечной истории древних Афин, о чем свидетельствуют раскопки, начавшиеся в конце 19 века.

Древние дороги, найденные на этом месте во время предыдущих раскопок.

Согласно исследованию директора Эфората древностей Афин Элени Бану, есть два важных элемента, свидетельствующих о постоянном использовании сегодняшней улицы в качестве общественного пути, начиная с архаичных времен.

Экстренные раскопки 1970-х годов, проведенные на участке земли на улице Эола, 65 Эфоратом древностей, выявили большую часть древней дороги с семью перекрывающимися дорогами наверху.

Великим открытием 1980 - х годов, во время реконструкции площади Коция и расширения здания Национального банка, стали Ахарнийские ворота в стене Фемистокла.

Ворота расположены в продолжении древней дороги и сегодняшней улицы Эола, с небольшой проселочной дорогой на запад. Эта древняя дорога вела к воротам к северу от города, а оттуда, за стены, вела к самому густонаселенному древнему муниципалитету, Ахарнесу.

Геракл Эола, найденный в Афинах, является древним сокровищем.

На том месте, где была найдена голова Гермеса, близ сегодняшней церкви Святой Ирины, в 1885 году из земли была извлечена уникальная находка удивительной художественной красоты: статуя обнаженного юного Геракла, держащего на левом плече льва, с голова видна, а ноги животного скрыты под грубой грудью полубога.

Небольшая (0,54 метра, 1,7 фута) статуя Геркулеса Эолова, выставленная в Национальном археологическом музее, представляет собой новую модель мирного, но беспокойного и тревожного человека в «интернациональной» среде эллинистически-александрийской эпохи.

Среда, которая была идеальной питательной средой для развития новых философских, социальных, политических и религиозных движений, таких как христианство.

Весьма вероятно, что статуэтка Геракла, датируемая концом IV века до н.э., украшала святилище, посвященное либо Гераклу, либо неизвестному божеству.

Сегодня на том месте, где была найдена статуэтка, находится красивая церковь Святой Ирины.

Также было найдено надгробие раннеримского периода.

Другими важными находками при раскопках 1970 г. являются фрагмент надгробной плиты античных времен, а также надгробная плита раннеримского периода.

Согласно Бану, на обочине древней дороги, которая разрабатывалась с конца V века до нашей эры, находилось придорожное кладбище, что было обычной практикой древних.

Еще одно надгробие, найденное немного западнее на сегодняшней улице Афины, демонстрирует размеры кладбища классической эпохи. Сегодня он также находится среди экспонатов Национального археологического музея.

Произведение, датируемое 350-325 гг. до н.э., поражает непосредственностью своего сюжета. Умершая женщина изображена сидящей на табурете, протягивающей руку к родственнице, нежно держащей ее, и обращающейся к ней, а другую руку она поднимает.

Слева стоит задумчивая девушка. Куропатка клюет под сиденье покойницы. Памятник, известный как «Прощальная колонна», изначально имел форму нефа с фронтоном, пилястрами и пьедесталом.